Velké povzbuzení, řekl Berdych o Wimbledonu. Teď chce zpět do TOP 10

Byl to chvílemi nádherný zápas. Je po něm porážka o trochu méně trpká?

„Z výkonu mám dobrý pocit. Z výsledku určitě ne. Asi tak bych to shrnul.“

Cítil jste šanci v tiebreacích?

„V nich ani ne. Spíš jsem mohl využít některý z brejkbolů.“

Federer vytáhl nejlepší údery, když nejvíc potřeboval. Jak moc to bylo důležité?

„Jo, určitě. Všechny sety byly vyrovnané. Ale jakmile se objevila nějaká příležitost, výborně zaservíroval, dal eso, nebo se dostal z těžké výměny. Tyhle míče rozhodují.“

Držel jste koncentraci, ve hře jste neměl výpadky. Povzbudilo vás to?

„Musím říct, že takhle jsem hrál celý turnaj. O to víc mě to těší. Mám za sebou těžké období, které mě stálo strašně moc sil. Těším se na odpočinek, ale na druhou stranu jsem s tenisem spokojený. Tak nějak jsem si Wimbledon představoval.“

Můžete se z něj odrazit do druhé půlky sezony, v níž po loňských potížích se zánětem slepého střeva obhajujete jen pár výsledků?

„Nemohl být o moc lepší. Samozřejmě jsem věděl, že mi hrozí ztráta bodů. Před rokem jsem tu hrál semifinále. Žebříček není úplně klíčový, ale udržet se v šestnáctce je určitě fajn kvůli nasazení, které může na US Open pomoct. Jestli jsem dvanáctý nebo čtrnáctý je skoro jedno. Mám splněno a těším se na druhý půlrok.“

A v něm bude cíl návrat do top 10?

„Určitě to je jeden z cílů, aby se mi povedlo to číslo před jménem udělat jednociferný. To by bylo nejideálnější ukončení sezony. Je tam toho ještě moc - ještě další grandslam, spousta velkých turnajů, na kterých jsem nebyl loni skoro přítomen. O to je tenhle Wimbledon fakt větší povzbuzení a těším se na další měsíce.“

Co vám ve Wimbledonu udělalo největší radost?

„Hrál jsem vyrovnaně od začátku do konce. Bez hluchých míst. Dařilo se mi soustředit, což je na celém výkonu vidět a odrazilo se to třeba na servisu.“

Petr Korda vás označil za mladého kluka. Když vidíte o čtyři roky staršího Federera v takové formě, vnímáte, že je jiná doma a máte toho ještě hodně před sebou?

„V tomhle věku, co jsem já, už byli dřív všichni tenisoví důchodci. Já jsem ve stadiu, že ani nekoukám, jestli budu hrát dva, tři, pět let. Hraju, co to jde, dokud mám z tenisu požitek, který mi přináší dobrý pocit a vynahrazuje, co mu obětuju, budu pokračovat. Až se jednoho dne zbudím a ten pocit tam nebude, řeknu dobrý a je hotovo. Ale dávat si cíle, že chci hrát další tři, pět let, takový nejsem.“