Federer o Češích: dříč Novák, silný Berdych a náročný kouč Seppli

Když hrál Roger Federer poprvé v Praze, odešlo jeho Švýcarsko z daviscupového klání proti Tomáši Berdychovi s Radkem Štěpánkem poražené 2:3. Tehdy začala památná česká éra v bojích o salátovou mísu. Příští rok má v O2 Areně nastartovat svou tradici i Laver Cup, jehož je Federer duchovním otcem.

Do Prahy se vrátíte přesně po deseti letech od daviscupového střetu s českým týmem. Jaké na něj máte vzpomínky?

„Byla to bitva. Bohužel jsme prohráli 2:3. Vybavuju si, že jsme měli mečbol ve čtyřhře. Kdybychom ho proměnili, všechno mohlo vypadat jinak. Pamatuju si, že jsem hrál dobře, Berdych taky. Závěrečný zápas mezi Radkem a Stanem byl napínavý. Celá ta zkušenost byla fajn, líbil se mi kurt, vládla skvělá atmosféra. Praha je samozřejmě nádherná. Krásné vzpomínky, až na tu porážku, ale těším se, až se do Prahy vrátím na Laver Cup.“

S nejlepšími českými tenisty se potýkáte celou kariéru. Kdo z nich byl či je vaším nejtěžším soupeřem? Například s Jiřím Novákem máte jen lehce pozitivní bilanci 5:4.

(smích) „Á, Jiří, skvělý hráč. Potkávali jsme se hlavně v mých začátcích. Byl to vytáhlý borec, ale hrál především od základní čáry. Tehdy, když jste byli vysocí, obvykle jste se sápali na síť, ale on se tomu vyhýbal. Měl skvělý return, vyrovnané údery z obou stran a byl to dříč. Pamatuji se na spoustu našich zápasů. Zrovna před pár dny jsem si pouštěl sestřih našeho utkání z Vídně, v roce 1999 mě porazil v pěti setech ve Wimbledonu, kam jsem dostal divokou kartu. Nachytal mě i ve finále v Gstaadu, kde to bylo také na pět setů. Ale pokud mám říct svého největšího soupeře z Česka, musím zmínit Berdycha. Hráli jsme proti sobě nejvíc zápasů, porazil mě na US Open, ve Wimbledonu i na olympiádě v Aténách, tedy na opravdu největších akcích. Proto volím Tomáše.“

Českou stopu má vaše kariéra i z jiného pohledu. Jedním z vašich prvních trenérů v basilejském klubu Old Boys byl Čech Adolf Kacovský přezdívaný Seppli.

„Samozřejmě si na něj vzpomínám. Byl to jeden z prvních trenérů, které jsem kdy měl. Svoje první soukromé hodiny tenisu jsem bral u Seppliho, strávil jsem s ním na kurtu mnoho času, ať už to bylo na antuce v nafukovací hale nebo venku v klubu. Se Sepplim to nebylo vždy jednoduché, byl velmi náročný trenér, ale jeho přístup byl vynikající, šel do všeho s obrovskou energií. I když na mě byl někdy opravdu přísný, nikdy mi tenis neznechutil. Vždy jsem říkal, že jsem měl štěstí na výborné trenéry a Seppli byl jedním z nich.“

Švýcarský tenis ovlivnilo mnoho emigrantů z Československa. Jaké jste s nimi měl zkušenosti?

„Ano, spousta hráčů k nám přišla z vaší země, když byla v těžkých časech. Tihle lidé měli výrazný vliv na náš sport. Hingisová, moje paní, Hlasek a nejspíš jsem ještě na několik dalších zapomněl. Benčičová má slovenské předky. Všichni to jsou dříči, museli opustit svou vlast, využili příležitosti, když museli volit: Teď, anebo nikdy! Všichni byli velice úspěšní díky své píli.“

TENISOVÝ SVÁTEK V PRAZE CO JE LAVER CUP

Turnaj Evropy proti zbytku světa ve stylu golfového Ryder Cupu. Každý tým reprezentuje šest hráčů (čtyři podle postavení na žebříčku ATP, zbylé dva volí kapitán). KDY A KDE SE HRAJE

Pátek 22. – neděle 24. září 2017 v pražské O2 Areně. V plánu je hrát každoročně vyjma olympijských let. Pořadatelství se bude střídat mezi Evropou a světem.

HRACÍ SYSTÉM

Každý den se odehrají tři singly a jeden debl, v pátek jsou vítězné zápasy ohodnoceny jedním bodem, v sobotu dvěma, v neděli třemi. V případě vyrovnaného stavu rozhodne extra duel ve čtyřhře.

KDO UŽ PŘISLÍBIL ÚČAST Roger Federer, Rafael Nadal

KDO JSOU KAPITÁNI

Björn Borg (tým Evropy) a John McEnroe (tým Světa)

Berete Česko jako tenisovou velmoc?

„Jistě, jen se ohlédněte zpět. Měli jste Lendla, Navrátilovou, Tomáše Šmída, spoustu dalších skvělých hráčů, kteří pocházeli z Československa. I proto si myslím, že Česko a Praha je výborným místem pro tak velkou událost jako Laver Cup. Jsem nadšený, že fanoušci v Praze uvidí nejlepší světové hráče. Já osobně se nemůžu dočkat. Třeba si zahrajeme i čtyřhru s Rafou. Na lavičce bude Björn Borg, jeden z mých velkých hrdinů. Možná jsem o něm během kariéry tolik nemluvil, ale to bylo jen proto, že se kolem tenisu už příliš nepohyboval. Ale pokud byste se mě zeptali, kdo patřil k mým největším hrdinům, Björn Borg by byl hodně vysoko. Mít ho za kapitána týmu Evropy bude úžasné. Stejně jako přítomnost Johna McEnroea, který je nám stále nablízku a patří k nejlepším komentátorům na světě. John měl velkou rivalitu s Lendlem, takže si myslím, že i lidé u vás ho v Praze rádi uvidí. A všechno tohle se děje ve jménu velikána Roda Lavera. Pro mě je důležité ukázat, jak respektujeme historii tenisu. Myslím, že pro všechny hráče, kteří budou reprezentovat Evropu či Svět, půjde o výjimečný zážitek. Věřím, že si všichni užijeme ty tři dny v tak skvělém městě, jako je Praha.“

Laver Cup je v podstatě vaším nápadem. Jak moc se podílíte na jeho přípravách? Vydáte se během roku do Prahy prohlédnout si město a arénu?

„Halu i město již znám, ale třeba se u vás objevím, abych propagoval Laver Cup. Na začátku nového roku se začnou prodávat vstupenky, na stránce lavercup.com najdete ještě víc informací. Já sám se snažím podílet na přípravách, co to jde. Ale máme výborný tým, který se o přípravy stará a jsem si jistý, že to bude velká věc.“

Českem teď hýbe případ přepadení Petry Kvitové, kterou lupič ošklivě pořezal na levé ruce. Registrujete, co se jí stalo?

„Samozřejmě je to strašně smutná věc. Neuvěřitelný příběh. Vzhledem k vzdálenosti, která nás dělí, nevím přesně, jak se jí vede. Mám jen částečné informace přes média. Přeju jí jen to nejlepší. Při návratu k milovanému tenisu bude potřebovat neskutečnou sílu. Psychickou i fyzickou. Čeká ji dlouhý proces, nesmírně náročný. Myslím, že musí cítit lásku od tenisové rodiny. Všichni jsou s ní. Přeju jí, aby se ze všeho zotavila. Opravdu mě mrzí, že se jí něco takového přihodilo.“

Vás samotného čeká za pár dnů comeback při Hopman Cupu po půlroční pauze na zotavenou. Vkradla se vám do hlavy myšlenka, že byste se už nemusel vrátit na ATP Tour?

„Naopak! Věřím, že by pauza mohla prospět mé kariéře. Moje tělo i mysl asi potřebovaly osvěžit víc, než jsem si myslel. Co se týče odchodu do penze, strach jsem neměl. Nebyl jsem po úrazu, nemusel jsem na operační sál, nepotřeboval jsem berle. Jen jsem se o sebe musel postarat, dopřát si trochu volného času. Šest měsíců ve dvanáctiměsíční sezoně vypadá dost hrozně. Ale snažil jsem se všechno vidět v souvislostech. Doufám, že se mi tenhle tah vyplatí. Nemám výčitky, udělal jsem vše pro své tělo. A zatím jde všechno tak, jak jsme si naplánovali.“

Svůj sedmnáctý a zatím poslední grandslamový titul jste vyhrál ve Wimbledonu 2012. Pochybujete, že ještě nějaký vyhrajete, nebo vás právě vidina grandslamu žene dál a dál?

„Pořád věřím, že na mě ještě nějaký grandslam čeká. A pokud ne, tak prostě ne. Snažím se být vždy velmi pozitivně naladěný a dělám všechno pro to, abych ještě nějaký grandslam vyhrál. Dávám si záležet hlavně na kondici, abych byl co nejlépe připravený na velké zápasy, na nichž skutečně záleží, řekněme semifinále či finále grandslamů. Do nich jsem se dokázal dostávat, ale Novak hrál poslední roky prostě na takové úrovni, že mě dál nepustil. Nejen mě, ale i další. Teď je na nás, abychom přišli s plánem, jak ho porazit. Andy nám teď trochu ukázal cestu a dal i ostatním hráčům naději, že v budoucnu můžeme mít větší šanci na grandslamy. Já osobně věřím, že na něj stále mám. Vše ostatní ukáže až čas.“