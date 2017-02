Zbraň pro Fed Cup! Plíšková zvládá singly i debly zároveň nejlépe na světě

České tenistky vyrazí do boje prvního kola Fed Cupu proti Španělkám s hvězdou, která září na všech frontách. Karolína Plíšková totiž porušuje všechna nepsaná pravidla o tom, že pokud chcete hrát na vrcholové úrovni dvouhry, těžko můžete být na špičce i ve čtyřhře. Mezi elitou se pohybuje v obou těchto parametrech. V singlu najdeme její jméno na třetí pozici, v deblu na patnácté. Nikdo na světě není v současné době lepší.

Česká jednička není v tomto ohledu unikát. Tenistek, které skvěle hrají či hrály obě soutěže, byla celá řada. Současná královna světového tenisu Serena Williamsová byla svého času světovou jedničkou ve dvouhře i čtyřhře, to samé se povedlo její sestře Venus. Absolutním unikátem byla Martina Navrátilová, která získala v deblu nepřekonatelných 177 titulů, k tomu přidala dalších 167 v singlu.

Příklad si Karolína Plíšková však může brát i ze svých krajanek. Jana Novotná byla světovou jedničkou v deblu a druhou hráčkou planety ve dvouhře, Helena Suková dosáhla během své kariéry na pozici nejlepší deblistky světa, ve dvouhře to dotáhla na čtvrté místo.

"Obojživelníků", hrajících obě soutěže, však ubývá. O to víc je postavení mladší ze sester Plíškových unikátní. V současné době na ní nestačí ani jedna ze sester Williamsových, které přeci jen i vzhledem k pokročilému tenisovému věku dávají přednost singlové kariéře.

Karolína Plíšková vyhraných turnajů ve dvouhře: 7 vyhraných turnajů ve čtyřhře: 5 bilance ve dvouhře: 382-232 bilance ve čtyřhře: 156-121

A i přesto, že řada odborníků by Karolíně Plíškové doporučovala zaměřit se více na dvouhru, česká tenistka dál úspěšně pádluje v obou disciplínách.

"Jsem na to zvyklá, s tím se počítá. Tohle je poslední turnaj a musím to zvládnout, i kdyby nevím co. Chci odehrát obojí na sto procent, i když singl je priorita," říkala například před loňským Turnajem mistryň, kam se jako jediná kvalifikovala jak ve dvouhře, tak čtyřhře.

Září i Strýcová se Šafářovou



Z českých tenistek současnosti navíc rozhodně není jediná, kdo úspěšně válčí na obou frontách. Lucie Šafářová je světovou dvojkou v deblu, v singlu byla během své životní sezony 2015 pátou hráčkou světa.

"Čtyřhru si užívám, baví mě to, s Bethanií se na kurtu často smějeme a i proto nám to funguje. Získávám jistotu i pro singly," říkala o spolupráci s parťačkou Mattekovou-Sandovou, s kterou vyhrály letošní Australian Open, brněnská rodačka.

A parádně se daří i Barboře Strýcové. Fedcupová hrdinka z finálového zápasu s Francií září jak v singlu, kde jí patří sedmnáctá příčka, tak i v deblu, zde je na vynikající čtrnácté pozici. V tomto ohledu je v součtu čtvrtou nejlepší tenistkou planety. Jak se Češkám daří ve čtyřhře, konečně potvrdil o loňský ročník Fed Cupu, kdy svěřenkyně Petra Pály vybojovaly rozhodují body za stavu 2:2 ve všech třech zápasech.

Mezi muži je v tomto ohledu situace ještě komplikovanější. Prakticky žádný tenista ze světové špičky se nevěnuje deblům ve větší míře, u většiny je čtyřhra brána jako čistě doplňková záležitost. Výjimkami jsou Španěl Feliciano López (32. ve dvouhře, 12. ve čtyřhře), Nicolas Mahut (1. ve čtyřhře, 42. ve dvouhře) či Američan Jack Sock (19. ve dvouhře, 16. ve čtyřhře)

Podívejte se na žebříček pěti nejlepších tenistek současnosti v součtu jejich singlového a deblového postavení.