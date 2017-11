Sock zdolal v boji o postup Zvereva. V semifinále je i stoprocentní Federer

O druhém postupujícím ze skupiny Borise Beckera se rozhodne ve večerním duelu mezi Němcem Alexanderem Zverevem a Jackem Sockem z USA. Oba v předchozích zápasech porazili Čiliče, s Federerem prohráli. Zverev ovšem dokázal světové dvojce ve vzájemném utkání sebrat set.

Šestatřicetiletý Švýcar nevyužil v první sadě proti Čiličovi čtyři brejkboly a zkrácenou hru pak Chorvat těsně získal. Druhý set Federer zlomil až brejkem v desátém gamu, závěr zápasu pak už ale jasně ovládl.

"Nebylo to snadné. Vezměte si, že je to rychlý kurt. Je to hala. A teď to bylo dobře vidět: když promarníte příliš mnoho šancí, tak na to na tomhle turnaji doplatíte," řekl Federer po zápase.

"Na začátku jsem byl trochu moc agresivní v některých výměnách, ve kterých jsem asi měl být trpělivější," připustil. "V závěru druhého setu jsem to ale otočil a ve třetím už jsem se cítil mnohem lépe," dodal Švýcar, jenž letos Čiliče porazil i ve finále Wimbledonu.

Do semifinále na Turnaji mistrů postoupil Federer při svém 15. startu v kariéře počtrnácté. Závěrečný podnik sezony, který je dotován osmi miliony dolarů, v minulosti šestkrát vyhrál. Naposledy v roce 2011.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 8 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Borise Beckera:

Federer (2-Švýc.) - Čilič (5-Chorv.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1,

21:00 A. Zverev (3-Něm.) - Sock (8-USA).

Tabulka:

1. Federer 3 3 0 6:2 3 2. Zverev 2 1 1 3:3 1 3. Sock 2 1 1 2:3 1 4. Čilič 3 0 3 3:6 0

Čtyřhra:

Skupina Eltingha a Haarhuise:

Kontinen, Peers (2-Fin./Austr.) - Klaasen, Ram (JAR/USA) 2:6, 6:1, 10:8,

19:00 Rojer, Tecau (3-Niz./Rum.) - Harrison, Venus (8-USA/N. Zél.).

Tabulka: