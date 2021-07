Kolik medailí přivezou Češi z olympiády? Tohle jsou nejžhavější želízka pro Tokio!

Největšími favority na zlato jsou kajakář Jiří Prskavec a nejlepší tenisový ženský pár Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Velké naděje – i když ne na tu nejcennější medaili – se dávají i kajakáři Josefu Dostálovi. Nicméně odborníci z Gracenote, kteří staví odhady na výsledcích sportovců od předchozích Her v Riu, upozorňují: „Vzhledem k dopadům pandemie covid-19 je možné, že olympijské hry v Tokiu budou více nepředvídatelné než obvykle.“

Tip Blesku - ZLATO: Některé předpovědi ho podceňují, protože mu nevyšlo MS a do Tokia prošel až z dodatečné kvalifi kace. Na téhle planetě ale není lepší lezec. Trojboj je ošemetný, ale Adam to dá!

Kateřina Siniaková (25) a Barbora Krejčíková (25) - tenisová čtyřhra

Finále: neděle 1. srpna (5.00)

Tip Blesku - ZLATO: Ovládli letos French Open a další dva turnaje, aktuálně jsou nejlepší na světě. Do karet jim hraje i to, že na rozdíl od většiny soupeřek tvoří pár během celého roku. To musí přetavit v triumf!