Vstupenky na MS v biatlonu v Česku: v prodeji balíčky, lístky za dvě stovky

Biatlonisté zahájili předprodej vstupenek na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě 2024. Organizátoři uvolnili do prodeje vícedenní balíčky a jednodenní vstupenky do všech sektorů pro úvodní závod smíšených štafet. Ostatní jednodenní lístky jsou zatím k dispozici jen do vybraných úseků, další budou k dispozici později.