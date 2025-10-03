Nominace reprezentace: vrací se Vydra s Lingrem, jede i Karabec. Kuchta se nevešel
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek oznámil nominaci na příští sraz národního týmu. Na zápasy proti Chorvatsku a Faerským ostrovům povolal například Ondřeje Lingra či Matěje Vydru. Součástí týmu naopak nebude zraněný útočník Patrik Schick či forvard Sparty Jan Kuchta, kterého trenér národního týmu nepovolal.
Do reprezentace se po delší době vrací také ofenzivní univerzál Ondřej Lingr. Šanci znovu dostali mladíci Michal Beran, Adam Karabec a Martin Cedidla, kteří byli v září nováčky. Kvůli zranění scházejí útočná opora Patrik Schick, další z ofenzivních hráčů Adam Hložek či obránci Tomáš Holeš a David Douděra. Hašek ještě plánuje minimálně jednoho hráče dodatečně zařadit.
Český celek nejprve 9. října přivítá v pražském Edenu Chorvatsko a o tři dny později nastoupí na Faerských ostrovech. Haškovi svěřenci mají v kvalifikační skupině po pěti z osmi zápasů na kontě stejně bodů jako vedoucí Chorvatsko, soupeř ale odehrál o utkání méně.
Podrobnosti připravujeme.