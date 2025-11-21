Prague Playoffs 2025 v Praze: program a největší hvězdy parkurového svátku
Blýskavost show, společenská úroveň i dramatičnost soutěže je srovnatelná s formulí 1. V pražské O2 areně o víkendu vrcholí v rámci Prague Playoffs elitní parkurová liga Longines Global Champions Tour a kromě týmového Super Cupu se fanoušci těší na individuální vrchol. Do sobotního Super Grand Prix s dotací 1,25 milionů eur (přes 30 milionů korun) postoupili v drtivé většině vítězové závodů základní části se zlatou vstupenkou a několik lucky loserů. Je to hvězda vedle hvězdy. Jaký je program akce?
Program Prague Playoffs
Den
Čas
Program
pátek 21. listopadu
8:00
Otevření O2 areny
9:00
CSI2* Individual Class
11:40
CSI2* Individual Class
14:20
CSI5* Individual Class
16:15
FAMILY HORSE SHOW
18:00
Walk of Champions
20:00
Semifinále Super Cupu (12 nejlepších týmů)
sobota 22. listopadu
8:00
Otevření O2 areny
9:00
CSI2* Individual Class
12:20
CSI2* Individual Class
14:35
CSI5* Individual Class
17:00
HORSE SHOW
18:20
Walk of Champions
20:00
Super Grand Prix jednotlivců (1. kolo)
22:05
Super Grand Prix jednotlivců (2. kolo)
neděle 23. listopadu
8:00
Otevření O2 areny
9:00
CSI2* Individual Class
11:35
CSI2* Individual Class
13:20
HORSE SHOW
14:10
Walk of Champions
15:30
Finále Super Cupu (6 nejlepších týmů, 1. kolo)
17:30
Finále Super Cupu (6 nejlepších týmů, 2. kolo)
Největší hvězdy
Gilles Thomas (Belgie)
Eso letošní sezony. Thomas se v 27 letech stal nejmladším vítězem Global Champions Tour, která zahrnovala šestnáct závodů po celém světě. Dvojnásobný medailista z evropského šampionátu zažívá přelomový rok. S Lunou van het Dennehof vyhrál v Paříži i New Yorku a vítězství v základní části soutěže získal už dva závody před koncem. „Je těžké to vyjádřit slovy. Stát se nejmladším šampionem v historii je něco, o čem jsem mohl jen snít,“ radoval se Thomas po finále základní části v Rijádu.
Harrie Smolders (Nizozemsko)
Jediný jezdec, který letos vyhrál hned tři závody Global Champions Tour. Zlatou vstupenku do pražského Super Grand Prix si zajistil vítězstvím v Cannes a pak vyhrál na dvou ikonických místech – ve Valkenswaardu, odkud pochází zakladatel projektu Jan Tops, a v rozvalinách římského Cirku Maximus. Smolders pak svého nejlepšího koně Monaka šetřil, aby byl ve formě pro Prahu. „Monaco absolvoval LGCT Super Grand Prix už dvakrát. I když jsme byli velmi blízko, nikdy jsme ji nevyhráli. Tak letos doufám…“ usmívá se Smolders.
Scott Brash (Velká Británie)
Dvojnásobný olympijský vítěz a úřadující vicemistr Evropy rovněž zažil sezonu snů. Vyhrál závody v Šanghaji a St. Tropez, kde ovládl Velkou cenu znovu s klisnou Hello Chadora Lady. „Mám ve stáji několik fantastických koní a tato sezona je už teď velmi úspěšná. Ale tahle klisna prostě chce vítězit. Aktuálně je na mém žebříčku hodně vysoko,“ chválil jezdec oldenburskou hnědku. Do pražské Super Grand Prix se vrací po dlouhých čtyřech letech: „Je úžasné být opět její součástí.“
Scott Brash na koni Hello Jefferson • Profimedia.cz
Abdel Said (Belgie)
Šestatřicetiletý rodák z egyptské Alexandrie, který už řadu let žije v západní Evropě a reprezentuje Belgii, získal svou vstupenku už v březnu v úvodním závodě sezony v katarském Dauhá, kde sedlal klisnu Bonne Amie. Hnědka narozená v roce 2013 je příslušnicí plemenné knihy, která ve vrcholovém parkuru není příliš běžná. Je to estonský sportovní kůň. „Je hezké vědět, že už máme zlatou vstupenku do Super Grand Prix a můžeme na tom stavět celou sezonu,“ radoval se Said.
Emanuele Camilli (Itálie)
Hned v prvním roce v Global Champions League si Camilli zajistil účast v Super Grand Prix díky vítězství v Mexico City. „Znamená to pro mě opravdu moc. Nemůžu se dočkat, až pocítím ty emoce v Praze,“ usmíval se Camilli, který je jedním z úspěšných nováčků sezony. V O2 areně ještě nikdy nestartoval, ačkoli má zkušenosti ze závodů ve Velké Chuchli a před šesti lety se představil i v Olomouci.
Simon Delestre (Francie)
O2 arenu zná, ale Super Grand Prix si francouzský jezdec vyzkouší poprvé. Zlatou vstupenku si zajistil díky triumfu v červencové Velké ceně Monaka. S třináctiletým valachem jménem Cayman Jolly Jumper porazil v bezchybném rozeskakování jedenáct silných soupeřů, a to s náskokem bezmála dvou sekund na druhého Harryho Charlese. „Je to celosezonní vrchol, velká událost. Vždy je metou být ve finále Super Cupu. A být ve finále a k tomu startovat v Super Grand Prix, to je naprosto skvělé,“ radoval se Delestre.
Christian Kukuk (Německo)
Tohle je superhvězda, olympijský vítěz z Paříže. Kukuk bude v Super Grand Prix startovat díky vítězství v Londýně, kde zazářil v sedle bělouše Checkera 47, s nímž v rozeskakování deseti špičkových dvojic jen těsně porazil zlatého olympionika z Tokia Bena Mahera. „Každý, kdo alespoň jednou v životě jel Super Grand Prix, si chce tento zážitek zopakovat. Praha je úžasná, diváci jsou skvělí, atmosféra je neuvěřitelná – je to opravdu výjimečná událost. Je to jediná halová show, kterou v sezoně máme, což ji činí ještě výjimečnější. Moc se těším,“ prozradil Němec.
Nicola Philippaerts (Belgie)
Další velké jméno, ale tentokrát se Philippaerts do elitního závodu dostal trošku se štěstím. Ve Valkenswaardu skončil druhý za Smoldersem, který už zlatý lístek měl. A tak ho dostal belgický jezdec. „Harrie a Monaco jsou jednou z nejlepších dvojicí na světě – pokusili jsme se o vítězství, ale v rozeskakování jsme udělali chybu ve dvojskoku. Jsem nadšený z toho, jak můj kůň skákal, a jsem velmi spokojený s druhým místem,“ řekl po závodě Philippaerts.
Gerrit Nieberg (Německo)
Přišel, viděl, zvítězil. Letos absolvoval jediný mítink Global Champions. Bylo to v Riesenbecku, kde dokázal vyhrát Velkou cenu a postoupit poprvé v kariéře do LGCT Super Grand Prix. Pomohl mu strakatý valach Ping Pong. „Nemohl bych být šťastnější z toho, jak jsme skákali – je to úžasný kůň a jsem tak rád, že tu teď stojím. Je mu teprve deset let, takže na této úrovni je ještě docela nezkušený. Proto je dnešek rozhodně mým největším zážitkem letošního roku,“ řekl Nieberg. V sobotu ho mohou čekat další velké momenty.
Philipp Weishaput (Německo)
Jeden z nejzkušenějších jezdců na startu. Do Super Grand Prix se kvalifikoval díky triumfu, který zaznamenal koncem září ve Vídni. Na kolbišti postaveném v kulisách zámeckého areálu v Schönbrunnu představil devítiletého valacha Kilmistera, s nímž porazil po bezchybném rozeskakování dalších jedenáct soupeřů z řad nejlepších světových jezdců. V těsném souboji předčil legendárního Pedera Fredricsona a o 1,11 sekundy i Smolderse s Monakem. „Teď víme, že jsme odvedli skvělou práci,“ pochvaloval si Weishaupt.
Maikel Van der Vleuten (Nizozemsko)
V O2 areně při Prague Playoffs zatím nechyběl ani jednou. I letos se držitel bronzu z olympiád v Tokiu a Paříži předvede fanouškům. Nizozemec patří k vůbec nejúspěšnějším jezdcům posledních let. Tentokrát patřil ke šťastným poraženým. V Římě skončil třetí za Smoldersem a Thomasem, kteří už měli účast jistou. Van der Vleutenovou stájovou jedničkou je stálice světového parkurového sportu, hnědák Beauville Z N.O.P. V sedle spolehlivého valacha byl při všech největších úspěších posledních let i při Velké ceně v Římě.
Thibault Philippaerts (Belgie)
Další produkt úžasné rodiny Philippaertsových. Ludo, otec Nicoly i Thibaulta, se kdysi proslavil s legendárním koněm Darco, který jako plemeník zplodil 3000 hříbat. Podobně jako jeho starší bratr Nicola se i Thibault do pražského finále dostal jako šťastný poražený. V New Yorku skončil druhý za krajanem Thomasem, který už svůj lístek měl. Pomohl mu čistý a rychlý výkon na valachovi Pittman v/h Lilleveld.
Anastasia Nielsenová (Monako)
Tohle je překvapivé jméno. V 19 letech je nejmladší jezdkyní na startu Super Grand Prix. Až letos se stala v seriálu Global Champions League členkou týmu Cannes Stars a v rámci individuální túry LGCT absolvovala prozatím čtyři Velké ceny. A ta čtvrtá ji poslala do Prahy. Zlatou vstupenku získala díky vítězství v Rabatu. Mladá jezdkyně se narodila ve Švýcarsku, ale od roku 2018 žije v Monaku, které i reprezentuje.
Devatenáctiletá Anastasia Nielsenová • Profimedia.cz
Jana Wargersová (Německo)
V Praze při finálovém víkendu ještě nikdy nestartovala, tentokrát si účast zajistila na poslední chvíli vítězstvím při finálové Velké ceně základní části v Rijádu. V sedle klisny Dorette OLD nechala za sebou v rozeskakování deset dvojic. Její ryzka nasadila v rozhodující jízdě raketové tempo. Na druhého Denise Lynche měly v cíli náskok bezmála dvou sekund. „Věděla jsem, že dnes máme poslední šanci si zlatou jízdenku do Prahy zajistit, a jsem šťastná, že se nám podařilo všechnu tvrdou práci proměnit v postup,“ uvedla Wargersová.
Marco Kutscher (Německo)
V Madridu si zlatý lístek vybojovala Řekyně Ioli Mytilineouvá, která byla jednou z tváří letošní soutěže. V rozeskakování tam porazila šest elitních dvojic a na druhé místo odsunula i Kutschera. V pražském Super Grand Prix zatím nikdy nestartovala a nakonec musela i tentokrát odřeknout. Šanci tak dostal on.
Jérome Guery (Belgie)
Tohle je nejšťastnější ze všech šťastných poražených. Závod v St. Tropez vyhrál Scott Brash, který ale už zlatou vstupenku měl. Cesta do Prahy nevyšla druhému Kentu Farringtonovi ani třetímu Julienu Epaillardovi. Na čtvrtém místě skončil v St. Tropez šampion Gilles Thomas, který už měl taky postup zajištěn. A tak došlo na Gueryho, který se do finálového závodu dostal z pátého místa. Navíc jako pátý Belgičan.