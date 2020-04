Ještě mám co nabídnout, říká Oskar o své budoucnosti, návratu domů se nebrání | iSport.cz

Je nejúspěšnějším českým hráčem Counter Strike: Global Offensive. Dvakrát se objevil v Top 20 světovém žebříčku a s týmem Mousesports vyhrál několik prestižních turnajů. Tomáš "oskar" Šťastný nyní působí v německém týmu Sprout. Jaké je jeho vize do budoucna a co říká o Sazka eLEAGUE?

S jakým hráčem se ti ve tvé kariéře hrálo nejlíp?

„Rád bych zmínil někoho z Čechů, nejlíp mi sednul Johan s Montym, co si tak pamatuju. Co se zahraničí týče, tak bych řekl, že Ropz, protože jsme se navzájem doplňovali a nemuseli jsme si hlásit každou maličkost. Prostě jsme si sedli, veděli, co jeden od druhýho v daný situaci očekávat.“

Na jakého hráče jsi se naopak proti sobě netěšil? Kdo byl pro tebe nejotravnějším soupeřem?

„Nejspíš device, nejsem ten typ hráče, co sám analyzuje protihráče a to on má rád, takže byl vždycky napřed, věděl co rád dělám a jak co hraju. Já se řídil tím, co mi trenér řekl a na co mě upozornil. Vždycky to byla výzva, ale bohužel v jejich éře bych ani já svým výkonem nerozhodnul zápas.“

Jsi stále v kontaktu se spoluhráči z Mousesports, popř. z Hellraisers?

„Určitě, pár slov prohodíme, jak se mají a co je novýho. Nejvíc teda asi s ChrisJem a se Sunnym.“



V jaké verzi Mousesports se ti hrálo nejlíp a máš na ní nejlepší vzpomínky?

„Určitě ta nejúspěšnější, Oskar, Ropz, Sunny, ChrisJ a Styko. Myslím, že jsme si to všichni užili, i když jsme se často trápili a prošli si několika problémy. Přesto si myslím, že na ty roky bude každej rád vzpomínat. Já ve hře měl svou roli, měl jsme schopný hráče, takže i pro mě to bylo jednodušší.“

Jaký individuální úspěch je pro tebe větší? Top 20 HLTV nebo MVP z Mykonosu a V4?

„Individuální? Řekl bych, že Mykonos. Nikdo nečekal, že bychom vyhráli a my to dokázali. To mě těší asi nejvíc, protože to vlastně nastartovalo ty následující úspěchy.“





Oskar s MVP medailí za turnaj v Mykonosu • Foto hltv.org



Na jaký turnaj máš nejlepší vzpomínky?

„Jak jsem řekl, ta sestava, to bylo nahoru dolů, ovládli jsme New York, selhali jeden major, získali legend spot na dalším majoru. Byl to pořádnej adrenalin. Nejde určit nejlepší vzpomínky, protože každej náš turnaj měl něco do sebe, ale když to chceš slyšet, tak zase Mykonos. Byla to skvělá lokalita a celková nálada v týmu byla prostě super, taková upřímná.“

Je o tobě známo, že nedáváš emoce příliš najevo. Je ale nějaký play, ať už tvůj nebo tvého spoluhráče, kdy jsi se neudržel a vybuchnul radostí?

„Jasně, můj triple kill si pamatuju nejvíc, u toho jsem se i já pousmál (usmívá se). Určitě toho bylo víc, emoce dávám najevo, ale to ví jen ti, co se mnou mají něco společného.“



Před pár dny jsi na Twitter napsal zajímavý Tweet. Šlo o omyl, nebo už jsi měl všeho po krk?

„Je to tak, měl jsem všeho po krk.“

Co je pravdy na spekulacích, že opustíš Sprout?

„Omlouvám se, ale dál se vyjadřovat k tomuhle tématu nechci.“

Jak ovlivnil koronavirus chod v týmu a tvůj každodenní život?

„Celkem nijak, jen nejezdíme na turnaje, jinak se hraje a trénuje. Co se mě týče, tak já to mám docela stejné, hraju individuálně a trénuju podle potřeb.“

Máš v plánu se někdy vrátit na CZ/SK scénu a třeba zde ukončit kariéru?

„Určitě bych jednou rád, o ukončení kariéry prozatím neuvažuji, ale chtěl bych s CZ/SK vybojovat třeba slot na majoru. Vím, že mám pořád co nabídnout.“



Před nějakou dobou jsi v rozhovoru pro Hitpoint řekl, že tě ani CS:GO nebaví. Změnilo se něco?

„Jasně, to jsem sice řekl, ale rád bych aby to každej bral s nadsázkou. Kdyby mě vážně nebavila, tak bych tu hru pravděpodobně nehrál. Jde o to, že mě ta hra nebaví kvůli tomu v jakém se nachází stádiu. Je tam ještě tolik chyb apod., a ta hra už se hraje nějakou dobu. Každý ráno vstanu a doufám, že když otevřu Twitter, najdu tam něco od CS:GO, že vydali nějakej game-changing update. Užívám si tu hru, baví mě, ale s porovnáním 1.6, né tak docela.“

Co děláš ve svém volném čase nejraději?

„Tak třeba užívám čas na zahradě, věnuju se přítelkyni, bráchovi, mamce, rád hraju stolní tenis a vzhledem k tomu jak vypadám, nemůžu říct, že cvičím, ale je to tak. I to mě baví.“

Zaslechl jsi před naším rozhovorem o Sazka eLEAGUE? Co si o podobném projektu myslíš?

„Něco jsem zaslechl, dobrá prestiž, to nejlepší z CZ/SK, doufám, že těch ročníku bude víc a třeba se ji taky jednou zúčastním. Myslím, že je dobře, že tu máme turnaj takového rozsahu s kvalitním prize poolem, určitě krok dopředu pro CZ/SK scénu.“