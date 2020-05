Šlágr Sinners – Brute se odehraje 31. května před 7. kolem Sazka eLEAGUE | iSport.cz

Brute se na Esports RDY Cupu stali prvním česko-slovenským týmem, který dokázal Sinners porazit. Očekávala se velká odveta, na kterou si ale budeme muset počkat do 31. 5., kdy vyvrcholí základní část.

S koučem Brute Josefem „Pepik“ Musilem jsme si krátce popovídali o jejich vítězném zápase proti Sinners a očekávání před nadcházejícími zápasy v Sazka eLEAGUE.

Jste jediní, kdo zatím Sinners porazil na CZ/SK scéně. Myslíš, že vám to pomůže v zápasu Sazka eLEAGUE? Zvedlo vám to vítězství sebevědomí?

„Pomůže i nepomůže, jak se to vezme. To nejlepší alias moment překvapení už je pryč a Sinners si budou dávat větší pozor. Nám to však přeci jen, jak říkáš, dalo sebevědomí, což je hodně důležitá věc, která nám určitě pomůže proti nim v budoucnu. Není nic horšího na psychiku, než proti svému rivalu prohrát hned v úvodu několik zápasů, takhle jsme aspoň ukázali, že i „nejlepší tým” jde porazit, a Sinners budou dost možná pod větším tlakem, než když hrajou proti jiným týmům.“

Připravujete se nějak speciálně na Sinners, nebo to bereš jen jako další mač?

„Zatím se moc speciálně na nikoho připravovat nemůžeme, neboť tým je spolu krátce a stále jsme na začátku. Ve hře tak není moc času soustředit se na to, jak hraje oponent a přemýšlet, jak ho counterovat. Většina brain power je tak soustředěna spíše na to, aby se hrálo to, co je naučené a nedělaly se zbytečné chyby.“

Gunrunners jsou ve velké formě, věříš i tak ve výhru tuto neděli?

„Gunrunners jsou díky stabilním výkonům považovány za dvojku na naší scéně a bude to určitě skvělej zápas. Věřit ve výhru a v naše schopnosti je pro mě automatika, ale stát se může cokoliv, zvlášť když jsme ještě pořád s týmem na začátku naší cesty za stabilitou.“