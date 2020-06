Dark Tigers oznámili novou sestavu! Kvalifikují se do Sazka eLEAGUE? | iSport.cz

Ve finále Sazka eLEAGUE OPEN hrál již tým v novém složení:

Tomáš "zyored" Cvaniga

Martin "MAXX." Smolár

Patrik "Lastík" Ptáček

Peter"WEAMO"Rauch

Robert "manguss" Kasper

Dnes v 19:00 potvrdili Dark Tigers nové složení svého týmu!

Vyjádření Martina "MAXX." Smolára:

"Vlastne po tom čo odišiel HONES, tvoriť novú zostavu pre organizáciu, ktorú zatiaľ nebudem menovať, sme boli nútení urobiť z pôvodných 2 zmien až 3 zmeny, prakticky Mangussa a Zyoreda sme mali vybraných na základe dravosti a vysokého individuálneho skillu, no nakoniec sa celý tento proces musel ešte predĺžiť výberom posledného, kedy sme siahli ihneď po variante, ktorá nám aj sedela a zvolili sme wEAMA, ako skúseného ingame leadera, čiže aktuálne sa všetko uľahčí a ja si po nejakej dlhšej dobe zahrajem rolu čisto len fraggera a do toho sa pokúsim Peťovi pomáhať v príprave pri tréningoch, čo mi aj zahralo do kariet, nakoľko som individuálne určite nepovedal posledné slovo. Som nesmierne rád, že to takto pekne vyšlo a teraz už sa treba sústrediť na dohranie dôležitých vecí a je čas na kopu tréningu."