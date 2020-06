Obměněná sestava Brute: Fredi a Crazyy zůstávají, kdo soupisku doplní? | iSport.cz

Team Brute prožívají náročný rok 2020. Týmu se dlouhodbě nedaří postavit stabilní soupisku, která by bojovala o ty nejvyšší příčky. Po příchodu Karla „fredi“ Královce svítalo na lepší časy. Brute byli pasování do role největšího konkurenta Sinners. Dařilo se jim. Jenže poté Filip „AJTT“ Dolenský téměř tým opustil, a to se zdá být zlomovým bodem celého problému.