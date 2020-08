Zkušený Polák se přidává k MAD Lions, ti se vydávají mezinárodní cestou | iSport.cz

26letý Mocek strávil poslední rok pod organizací Illuminar, se kterými se dostal nejvýše na 48. místo na světě. V předchozích letech byl součástí takových týmů jakými jsou G2, Kinguin či Sprout.

MAD Lions se podle zpráv z minulého týdne snažili domluvit na přestupu s Jonasem "Lekr0" Olofssonem. Podle hltv.org neměly obě strany daleko od dohody, švédský hráč však nakonec nabídku odmítl a bude dál hledat nový tým. Po odchodu Bubzkjiho tak MAD Lions stále neměli pátého.

Což se dá považovat za překvapení, dánský celek se totiž po své výhře na Flashpoint vyškrábal až na hranici první světové desítky, od dubna však spadli až na 21. příčku.

Hlavní příčinou je ale nedostatek turnajů, kterých se MAD Lions zúčastnili. Na posledních dvou se totiž umístili v Top 5 a nedali nejlepším evropským celkům nic zadarmo.

Nově se ale budou muset přizpůsobit polské akvizici. Jen těžko očekávat, že komunikace bude nadále probíhat v dánštině, tým by měl po příchodu nové tváře mluvit anglicky. To by pro Dány neměl být problém, v minulosti jsme však byli několikrát svědky podobných pokusů, které nakonec skončily neúspěchem.