Top 10 nejlepších hráčů v historii Counter-Strike: Global Offensive

Od roku 2013 se na světové scéně CS:GO objevily stovky hráčů. Někteří svou kariéru ukončili nezdarem, jiní se zapsali do pamětí všech fanoušků. Jen pár se jich však může řadit mezi legendy. My jsme pro vás vybrali deset nejlepších hráčů v historii dle týmových a individuálních úspěchů.

1) Nicolai „dev1ce“ Reedtz

Kariérní úspěchy:

PGL CS:GO Championship Series Kick-off Season

FACEIT League 2015 Stage I Finals

FACEIT 2015 Stage 2 Finals

PGL CS:GO Championship Series Season 1: Finals

Esports Championship Series Season 2 - Finals

ELEAGUE Major: Atlanta 2017

Intel Extreme Masters XI - World Championship

DreamHack Masters Marseille 2018

ESL Pro League Season 7 - Finals

Esports Championship Series Season 5 - Finals

ELEAGUE CS:GO Premier 2018

FACEIT Major: London 2018

Intel Extreme Masters XIII - Chicago

Esports Championship Series Season 6 - Finals

ESL Pro League Season 8 - Finals

Intel Grand Slam Season 1

Intel Extreme Masters XIII - Katowice Major 2019

StarLadder Berlin Major 2019

Intel Extreme Masters XIV - Beijing

Esports Championship Series Season 8 - Finals

BLAST Pro Series: Global Final 2019



HLTV.org Top 20

2014 - #20

2015 - #3

2016 - #3

2017 - #5

2018 - #2

2019 - #3

Od roku 2014 se Nicolai „dev1ce“ Reedtz pohybuje na té nejvyšší úrovni světového Counter-Strike: Global Offensive. Svou kariéru však započal ještě před začátkem CS:GO, konkrétně v CS: Source, kde reprezentoval Copenhagen Wolves. Se stejnou organizací pak na začátku roku 2013 odstartoval svou úspěšnou kariéru CS:GO.

Dlouhé roky byli dánské týmy v čele s Reedtzem považované za největší smolaře CS:GO. Svou reputaci nejvíce potvrdili v roce 2015. Tehdy se Dánům pod organizací TSM náramně dařilo, od dubna patřili mezi Top 3 týmy na světě. Jenže když přišel Major na ESL One Cologne, opět se dostali do semifinále a opět se přes něj nedokázali dostat. V těch největších zápasech to Dánům prostě a jednoduše nestřílelo.

Kletba byla prolomena 29. ledna 2017. V Atlantě nastoupili Astralis ve finále Major turnaje proti Virtus.Pro a v jedné z nejslavnějších bitev historie CS:GO zvítězili. Zvedli nad hlavu první trofej pro šampiony Majoru. Po triumfu na IEM Katowice 2017 se Astralis na dlouhou dobu odmlčeli.

Ovšem 2018 byl rok Astralis. Vyhráli hned deset velkých turnajů, jedním z nich byl FACEIT Major, ve kterém získal Dev1ce titul MVP. Podobný úspěch zaznamenal také na StarLadder Majoru v Berlíně, kdy se stal teprve druhým hráčem, který byl dvakrát vyhlášen MVP největšího turnaje CS:GO (druhým je Coldzera).

Čtyřnásobný vítěz Majoru se v posledních pěti letech drží každoročně mezi pěti nejlepšími hráči na světě. Jeho neuvěřitelná konzistence a týmové úspěchy ho řadí na pozici GOAT v CS:GO.

Pro dev1ce je vyhrávání moc jednoduché • Foto Blast

2) Oleksandr „s1mple“ Kostyliev

Kariérní úspěchy:

ESL One: New York 2016

StarSeries & i-League CS:GO Season 5

ESL One: Cologne 2018

StarSeries & i-League CS:GO Season 7

Intel Extreme Masters XIV - World Championship

HLTV.org Top 20:

2016 - #4

2017 - #8

2018 - #1

2019 - #2

Na jedné straně největší talent v historii. Na té druhé černá ovce CS:GO. Prvního Major turnaje se S1mple zúčastnil hned na konci roku 2014. Na DreamHack Winter překvapil s HellRaisers ve skupině největšího favorita na vítězství Fnatic. Ve čtvrtfinále sice tým podlehl Ninjas in Pyjamas, i tak šlo o velký úspěch. Na další účast na největším turnaji CS:GO scény si musel mladý Ukrajinec počkat do jara 2016, kdy s Team Liquid došel až do semifinále. Na ESL One Cologne pak už jako stand-in vybojoval druhé místo.

Za dva roky na profesionální scéně se S1mple zapsal do mysli hráčů jako jeden z nejvíce toxických na scéně. Svou pověst potvrdil jak ve FlipSid3 Tactics, tak i v Team Liquid. Reputaci mladého hráče nepolepšil ani ESL ban, který trval od února 2014 do února 2016. O jeho individuálních schopnostech však nikdo nepochyboval.

V srpnu 2016 našel S1mple nový domov. V sestavě Natus Vincere nahradil Danyla „Zeus“ Teslenka. Na konci roku byl vyhlášen čtvrtým nejlepším hráčem planety. Individuálně se vyrovnal i Marcelu „coldzera“ Davidovi, který byl považován za jednoho z nejlepších vůbec. Světovou jedničkou se stal o dva roky později.

Jedna trofej se však ukrajinskému hráči stále výhýbá. Pětkrát byl S1mple se svým týmem mezi čtyřmi nejlepšími na Majoru, ani jednou však nezvedl nad hlavu trofej pro vítěze.

Ukrajinský supertalent s1mple • Foto Twitter

3) Marcelo „coldzera“ David

Kariérní úspěchy:

MLG Major Championship: Columbus 2016

ESL Pro League Season 3 - Finals

ESL One: Cologne 2016

Intel Extreme Masters XII - Sydney

Esports Championship Series Season 3 - Finals

ESL One: Cologne 2017

EPICENTER 2017

ESL Pro League Season 6 - Finals

HLTV.org Top 20:

2016 - #1

2017 - #1

2018 - #10

LAN premiéru si Marcelo „coldzera“ David odbyl na ESL One Cologne 2015. První turnaj, první Major. A hned postup ze skupiny. V té době neznámý Coldzera překvapil fanoušky svou agresivitou a parádním aimem. Ve čtvrtfinále nestačili Luminosity na Fnatic, i tak mohli odjíždět domů spokojení se svým výkonem. Tým sbíral zkušenosti, sehrával se. Pak přišel rok 2016. Dynastie Luminosity převzala nadvládu.

V semifinále MLG Columbus 2016 prohrávali Luminosity 9:15. Team Liquid byli jediné kolo od výhry první mapy. Plán byl jasný: dobýt B site a připsat si šestnáctý bodík. Tím, co následovalo, se Coldzera zapsal nesmazatelným písmem do historie CS:GO. Tři střely AWP, čtyři killy, dva z nich ve skoku. Podobný play se dost možná již nikdy nebude opakovat.

Brazilci nakonec obrátili jak první, tak druhou mapu. Ve finále si poradili s Natus Vincere a získali první svou první trofej pro vítěze Majoru. Po roce se Brazilci vrátili na místo, kde jejich cesta začala. ESL One Cologne. Jeden z největších turnajů v historii CS:GO. Nyní pod novou organizací, SK Gaming. I tento Major Brazilci ovládli.

Po neúspěšném obnovení MIBR se Coldzera upsal FaZe, kde se mu zatím nedaří tolik, jako v brazilských týmech. Budoucnost vypadá nejistě, Coldzera však rozhodně nepatří do starého železa.

Coldzera v dresu SK Gaming • Foto Luckbox

4) Olof „olofmeister“ Kajbjer

Kariérní úspěchy:

StarLadder StarSeries X

FACEIT League - Season 2

ESWC 2014

Fragbite Masters Season 3

ESEA Season 17 - Global Invite Division

ESL One: Katowice 2015

DreamHack Open Tours 2015

Gfinity Spring Masters 2

DreamHack Open Summer 2015

ESL ESEA Pro League Season 1 - Finals

ESL One: Cologne 2015

FACEIT 2015 Stage 3 Finals

Fragbite Masters Season 5

ESL ESEA Pro League Season 2 - Finals

StarLadder i-League StarSeries XIV

Intel Extreme Masters X - World Championship

ESL One: New York 2017

ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Esports Championship Series Season 4 - Finals

EPICENTER 2018

HLTV.org Top 20:

2014 - #12

2015 - #1

2016 - #8

2017 - #19

Legendární Švéd prožil nejslavnější léta své kariéry v barvách Fnatic. Do organizace přišel v polovině roku 2014 jako velký talent. Svou pověst rychle potvrdil. Hned dva týdny po příchodu do nového domova se s týmem umístil na druhé příčce na ESL One: Cologne 2014, když ve finále nestačil na NiP.

Na konci roku se proslavil svým legendárním boostem na Overpassu. Celá situace ze čtvrtfinále proti LDLC nakonec vyústila v konec Fnatic na DreamHack Winter. Na Olofmeistera se snesla velká vlna nenávisti a on sám přemýšlel o konci kariéry. Naštěstí zůstal a stal se neporazitelným.

2015 byl rok Olofa „olofmeister“ Kajbjera. Tři Majory, dvě vítězství, jedno čtvrtfinále. Fnatic ovládli světovou CS:GO scénu a Olof byl HLTV.org vyhlášen nejlepším hráčem roku.

I přes veškerá zranění a zdravotní problémy se švédská legenda držela na vrcholu CS:GO scény. Po přestupu do FaZe se Olof ještě jednou podíval do finále Majoru, ve kterém nestačil na Cloud9.

Olofmeister opustil v květnu aktivní sestavu FaZe, podle posledních zpráv by se však do týmu mohl vrátit. Honba za dalším Majorem může začít.

Čeká Olofmeistera návrat? • Foto Fnatic

5) Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund

Kariérní úspěchy:

ESWC 2012

DreamHack Winter 2012

ESL Major Series One - Spring 2013

ESEA Global Finals Season 13

DreamHack Summer 2013

ESEA Global Finals Season 14

DreamHack Bucharest 2013

DreamHack Summer 2014

ESL One: Cologne 2014

DreamHack Masters Malmö 2016

StarLadder i-League StarSeries Season 2

Intel Extreme Masters XI - Oakland

Intel Extreme Masters XII - Oakland

HLTV.org Top 20:

2013 - #1

2014 - #1

2015 - #11

2016 - #18

Před několika lety by se legenda Ninjas in Pyjamas nacházela bezpochyby na vrcholu tohoto žebříčku. Nejlepší hráč let 2013 a 2014 byl králem počátků Counter-Strike: Global Offensive.

Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund byl jedním z hlavních stavebních kamenů prvního rosteru Ninjas in Pyjamas v CS:GO, který mezi srpnem 2012 a dubnem 2013 nepohrál jediný zápas na LAN prostředí s neuvěřitelným skóre 87-0.

NiP byli součástí prvních pěti finále Major turnajů, přičemž dokázali zvítězit pouze v jediném případě. Na ESL One: Cologne 2014 přehráli Fnatic a král měl konečně svou korunu.

Bohužel, od roku 2016 se Christopher Alesund jen sporadicky zúčastňoval vyřazovacích bojů na Majorech (nejlepším výsledkem je Top 8 z Columbusu 2016 a Katowic 2019). Ninjas in Pyjamas se nedařilo.

Na začátku letošní sezóny se GeT_RiGhT spojil s bývalými spoluhráči z Ninjas in Pyjamas a společně přešli pod tým Dignitas. Ten spolu s Xiztem po špatných výsledcích v září opustil. Další kroky švédského mistra zatím nejsou známy.

Emotivní foto po výhře v Kolíne • Foto ESL

6) Ladislav „GuardiaN“ Kovács

Kariérní úspěchy:

StarLadder StarSeries IX

ESL Pro League I

StarLadder StarSeries XIII

Electronic Sports World Cup 2015

Intel Extreme Masters X - San Jose

DreamHack Open Leipzig 2016

ESL One: New York 2016

ESL One: New York 2017

ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Esports Championship Series Season 4 - Finals

Intel Extreme Masters XIII - Sydney

ESL One: Belo Horizonte 2018

EPICENTER 2018

HLTV.org Top 20:

2013 - #10

2014 - #11

2015 - #2

2016 - #17

2017 - #9

2018 - #11

Prvním borcem na našem žebříčku, který za svou kariéru ani jednou netriumfoval na nejprestižnějším turnaji světa, je Ladislav „GuardiaN“ Kovács. Slovenský sniper je všeobecně považován za jednoho z nejlepších hráčů historie CS:GO, kteří nezískali titul z Majoru.

Po krátkém angažmá ve Virtus.Pro se GuardiaN upsal ukrajinskému gigantu Natus Vincere. V jedné z nejznámějších organizací CS:GO historie strávil poprvé necelé čtyři roky.

S Natus Vincere se dvakrát dostal do finále Majoru, v obou byl pokořen (0:2 vs. EnVyUs, 0:2 vs. Luminosity). Nejblíže triumfu byl se svým dalším týmem, FaZe. V již zmíněném finále bostonského Majoru byl jediné kolo od vítězství. Američané však zaveleli ke comebacku a GuardiaN se svého Majoru nedočkal.

Návrat k Na'Vi nebyl vůbec úspěšný. Slovenský střelec byl bez formy, týmu se nedařilo. Minulý rok byl prvním, kdy se legenda nedostala mezi nejlepší dvacítku.

Po neuspokojivých výsledcích opustil GuardiaN aktivní sestavu Natus Vincere. Nyní je bez týmu a věnuje se především streamu. Doufejme, že ho brzy opět uvidíme mezi těmi nejlepšími!

Guardian čeká na nové angažmá • Foto Blast

7) Nikola „NiKo“ Kovač

Kariérní úspěchy:

StarLadder i-League StarSeries Season 3

ESL One: New York 2017

ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Esports Championship Series Season 4 - Finals

Intel Extreme Masters XIII - Sydney

ESL One: Belo Horizonte 2018

EPICENTER 2018

HLTV.org Top 20:

2016 - #11

2017 - #2

2018 - #3

2019 - #11

Neuvěřitelný aim a parádní game sense. Nikola „NiKo“ Kovač patří mezi nejtalentovanější individuální střelce na světové CS:GO scéně. Jeho one tapy jsou ozdobou každého jeho mače.

Do povědomí fanoušků se dostal v roce 2015, kdy se přidal k německé sestavě mousesports. Týmu se po Nikově příchodu začalo přezdívat Nikosports. Bez NiKa by se tým potácel na dně, s ním se pohyboval na hranici Top 10 a dokázal zavařit i těm nejlepším.

V březnu 2017 přestoupil NiKo do FaZe. Hned na prvním turnaji dovedl svůj celek do finále, kde FaZe nestačili na Astralis. Parádní začátek velké kapitoly Nikovy kariéry.

Památné bostonské finále bylo také pro Nika nejblíže k Major titulu. V posledních dvou letech nepředvádí Bosňan takové výkony, na které jsme byli zvyklí. Přechod na roli IGL hvězdě neprospěl, stejně tak jeho tým se propadá.

Po dlouhých třech a půl letech by měl NiKo opustit FaZe Clan a připojit se ke svému bratranci v G2 Esports. Zda jsou informace pravdivé, ukáží nejbližší dny.

NiKo nedosáhl v Bostonu na triumf • Foto ELEAGUE

8) Robin „flusha“ Rönnquist

Kariérní úspěchy:

DreamHack Winter 2013

StarLadder StarSeries X

FACEIT League - Season 2

ESWC 2014

Fragbite Masters Season 3

ESEA Season 17 - Global Invite Division

ESL One: Katowice 2015

DreamHack Open Tours 2015

Gfinity Spring Masters 2

DreamHack Open Summer 2015

ESL ESEA Pro League Season 1 - Finals

ESL One: Cologne 2015

FACEIT 2015 Stage 3 Finals

Fragbite Masters Season 5

ESL ESEA Pro League Season 2 - Finals

StarLadder i-League StarSeries XIV

Intel Extreme Masters X - World Championship

Intel Extreme Masters XII - World Championship

World Electronic Sports Games 2017

DreamHack Masters Malmö 2019

ESL Pro League Season 11: Europe

HLTV.org Top 20:

2013 - #13

2014 - #2

2015 - #5

2016 - #10

Jeden z nejkontroverznějších hráčů historie Counter-Striku. Robin „flusha“ Rönnquist čelil především na začátku své CS:GO kariéry mnohým obviněním z cheatingu. Čím lepší byli Fnatic, tím větší tak byl na Flushu vyvíjen.

Ani všechna negativita Flushu nezastavila a patří mezi nejúspěšnější hráče historie. S Fnatic vyhrál kromě historicky prvního CS:GO Majoru také IEM Katowice 2015 a ESL One: Cologne 2015. Po borcích z Astralis tak získal spolu Jesperem "JW" Wecksellem nejvíce Major trofejí.

Flusha je považován za jednoho z nejinteligentnějších hráčů CS:GO. Postavte ho do clutch situace, dejte mu prostor. Flusha vždy vymyslí nějakou kulišárnu, kterou převáží misky vah na stranu svého týmu.

Po nepovedených stážích v GODSENT a Cloud9 se vrátil do Fnatic, kde působí dodnes. Od dob největší slávy mají dnešní Fnatic daleko, potenciál sestavy však nelze zpochybnit.

Flusha po návratu do Fnatic • Foto DreamHack

9) Kenny „kennyS“ Schrub

Kariérní úspěchy:

DreamHack Invitational II

Intel Extreme Masters Season X - gamescom

DreamHack Open London 2015

Gfinity Champion of Champions

DreamHack Open Cluj⁠-⁠Napoca 2015

Global eSports Cup - Season 1

World Electronic Sports Games 2016

ESL Pro League Season 5 - Finals

DreamHack Masters Malmö 2017

HLTV.org Top 20:

2013 - #12

2014 - #6

2015 - #6

2016 - #13

2017 - #7

Francouzský sniper je často spolu s Guardianem označován za nejlepšího AWP hráče všech dob. Poprávu. Vždyť kvůli Kennnymu „kennyS“ Schrubovi se dočkala jeho oblíbená zbraň pořádného nerfu. Tak dobrý je.

Nejslavnější období své kariéry zažil KennyS v týmu EnVyUs. Tam přestoupil z Titan, kde na sebe poprvé upozornil a fanoušci se nemohli dočkat toho, až KennyS předvede své umění v jednom z nejlepších týmů světa.

Hned v první turnaji na ESL One: Cologne 2015 se dostal do finále, další Major v rumunské Kluži ovládl. Málokdo tušil, že minimálně dalších pět let neuvidíme Kennyho mezi nejlepší čtyřkou na Majoru.

Po přestupu do G2 prožívá KennyS turbulentní období, občasné zdary střídají delší časy nezdarů.

Uvidíme, zda pomůže G2 Esports příchod bosenské hvězdy Nikoly „NiKo“ Kovače a KennyS znovu zvedne nad hlavu pohár pro vítěze největšího turnaje CS:GO.

Kenny "kennyS" Schrub • Foto ESL

10) Peter „dupreeh“ Rasmussen

Kariérní úspěchy:

PGL CS:GO Championship Series Kick-off Season

FACEIT League 2015 Stage I Finals

Fragbite Masters Season 4

FACEIT 2015 Stage 2 Finals

PGL CS:GO Championship Series Season 1: Finals

Esports Championship Series Season 2 - Finals

ELEAGUE Major: Atlanta 2017

Intel Extreme Masters XI - World Championship

DreamHack Masters Marseille 2018

ESL Pro League Season 7 - Finals

Esports Championship Series Season 5 - Finals

ELEAGUE CS:GO Premier 2018

FACEIT Major: London 2018

Intel Extreme Masters XIII - Chicago

Esports Championship Series Season 6 - Finals

ESL Pro League Season 8 - Finals

Intel Grand Slam Season 1

Intel Extreme Masters XIII - Katowice Major 2019

StarLadder Berlin Major 2019

Intel Extreme Masters XIV - Beijing

Esports Championship Series Season 8 - Finals

BLAST Pro Series: Global Final 2019

HLTV.org Top 20:

2013 - #18

2014 - #16

2015 - #12

2017 - #10

2018 - #5

2019 - #16

Pro mnohé bude možná jméno Petera „dupreeh“ Ramussena na tomto žebříčku překvapením. Dánský borec není tolik známý svým individuálním uměním jako ostatní hráči v naší Top 10. Místo v ní si však rozhodně zaslouží.

V šesti z posledních sedmi let se Dupreeh umístil v Top 20 HLTV.org, vyrovnanost jeho výkonů mu může závidět kdekdo. Na Dupreehu je jednoduše spoleh. Pokud potřebujete vyhrát důležité kolo, obrátit zápas ve svůj prospěch, je Dupreeh vaším mužem.

Kromě individuálních úspěchů se může Dán chlubit také čtyřmi vítězstvími na Majoru a nespočtem dalších „menších“ triumfů.

Spolu s Andreasem „Xyp9x“ Højslethem a Nicolajem „dev1ce“ Reedtzem si společně prošel angažmá v Copenhagen Wolves, Dignitas a Team Solo Mid.

Poté si Dánové založili svou vlastní organizaci - Astralis. Zbytek je historie.