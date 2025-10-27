Předplatné

NHL ONLINE: Češi z Bostonu hrají na ledě Ottawy. Prodlouží Pastrňák bodovou šňůru?

Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem ZachouZdroj: ČTK / AP / Melissa Majchrzak
David Pastrňák z Bostonu překonává Vítka Vaněčka z Utahu
David Pastrňák se raduje ze své trefy
David Pastrňák inkasování nezabránil
David Pastrňák krouží kolem branky Washingtonu
Český útočník David Pastrňák slaví gól v prvním utkání sezony
Hokejisté Bostonu se radují z gólu českého útočníka Pavla Zachy (uprostřed)
Boston Bruins údajně zjišťují zájemce o Pavla Zachu
11
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL má v noci na úterý na programu dva zápasy. Češi David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu jsou od půl jedné v akci na ledě Ottawy, už o půlnoci odstartoval duel mezi Pittsburgem a St. Louis. ONLINE přenosy z utkání NHL sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils9710135:2216
2Montreal10430336:3014
3Pittsburgh9601232:2413
4Carolina8330231:2212
5Washington9510327:2112
6Detroit9510330:2912
7Florida10500525:2810
8Islanders8401330:289
8Flyers8221323:219
10Buffalo9401427:279
11Toronto9221431:339
12Ottawa9311431:359
13Columbus8310425:258
14Boston10310632:358
15Tampa9212424:288
15Rangers10302522:268
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah10620237:2416
    2Colorado10504133:2614
    3Vegas9413131:2513
    4Winnipeg9600330:2212
    5Seattle Kraken9322225:2512
    6Dallas9411328:3011
    7Kings10133329:3311
    8Chicago9312326:2310
    9Vancouver10320529:3110
    10Edmonton10312429:3210
    11Nashville10312426:3210
    12Anaheim8311329:299
    13Minnesota10212528:398
    14St. Louis8301424:337
    15San Jose9022529:426
    16Calgary10111721:355

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů