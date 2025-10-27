Sáblíková a poslední sezona: Bude to o psychice a emocích. Jílka budou soupeři těžko chytat
Jedna z největších sportovních legend a trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková (38) vstoupí do své poslední sezony profesionální kariéry, kterou ověnčí MS ve víceboji a hlavně olympiáda v Cortině a Miláně. „U mě to opravdu letos bude víc o psychice než o fyzické připravenosti, protože to bude velmi těžké se po nějakých 25 letech s rychlobruslením rozloučit,“ řekla Sáblíková na prahu svého posledního ročníku na dlouhých nožích.
Byla v něčem specifická příprava na poslední sezonu?
„Ani ne. Upřímně mi to není moc příjemné, že je to poslední sezona. Příprava byla klasická jako vždy. Nějaké změny jsme nedělali. Jen je to tak, že člověk trénuje na těch místech a říká si, že je tam takhle v tréninku naposled.“
Ze zdravotního hlediska byla příprava v pořádku?
„Nebyla. Asi měsíc jsem se potýkala se zánětem šlach v kotníku. Museli jsme vypustit nějaké skokové věci a nemohla jsem ani běhat. Jezdila jsem hlavně na kole. Postupně se to ale zlepšuje a jde to správným směrem.“
V Inzellu jste vyhrála závod na 3000m i před Italkou Franceskou Lollobrigidaovou. Jaký je to signál?
„Nebudu se odkazovat na Italku. Víme, že ona bude mít největší formu až na světácích, což já doufám, že budu mít taky, ale potěšilo mě, že jsem tam jela stejné časy, které tam jezdím posledních patnáct let. Navíc jsem si to odjela se slabšími závodnicemi, takže sama. To je pro mě super.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Dobré výsledky v Inzellu měla i Nikola Zdráhalová na 1500 metrů. Je to důkaz formy?
„Snad jo. Uvidíme, jak to bude vypadat v ostré sezoně, ale věřím, že Niky pojede ještě rychlejc a já, když budu potvrzovat takové časy, tak budu spokojená.“
Velkou nadějí pro Česko na olympiádě bude Metoděj Jílek. Překonal teď světový rekord na 3 000 metrů. Co na to říkáte?
„Myslím si, že každý, kdo ho sleduje, tak vidí, jak neuvěřitelně jde nahoru. Letos jel už skvělý čas v Holandsku a teď to v Salt Lake City potvrdil. Předpokládám, že s ním budou mít všichni velké problémy. Mám takové tušení, že ho nikdo nebude moct chytit.“
V této sezoně jsou na programu ME a MS ve víceboji těsně před ZOH. Jak bude vypadat váš program?
„První světové poháry odjedu určitě, protože jsou kvalifikační na olympiádu. Uvidím, jak mi bude hrát do přípravy ME v Polsku. Nějakých čtrnáct dní do startu na třech kilometrech na olympiádě se pak závodí v Inzellu a tam se určitě objevím. Každý start před olympiádou je dobrý. Je fajn, že olympiáda je v Evropě, je to kousek. Fanoušci mohou dorazit, není tam ten časový posun, který při hrách v Asii dělal paseku.“
Když projdu kvalifikací na olympiádu, tak mám splněno
Do Spojených států amerických před prvním závodem SP odlétáte poměrně brzy. Proč?
„Jedna věc je aklimatizace, druhá věc ta, že dráha je nějakých 1400 metrů nad mořem a není sranda to udýchat. Proto je tam třeba Mety (Metoděj Jílek) už teď s předstihem. Jet tři nebo pět kilometrů je totiž rozdíl. Snažíme se proto eliminovat tyhle věci, co se týče aklimatizace.“
Olympiáda začíná za sto dní. Cítíte tlak?
„Tlak na sobě mám od doby, co jsem oznámila, že budu končit. U mě to opravdu letos bude víc o psychice než o fyzické připravenosti, protože to bude velmi těžké se po nějakých 25 letech s rychlobruslením rozloučit.“
Snažíte se na psychice cíleně pracovat?
„Vzhledem k tomu, že je to pro mě nové, se s tím snažím pracovat. Už jsem se s určitou formou loučení setkala v minulé sezoně v Heerenveenu, kde hlasatel dlouze četl můj seznam úspěchů před startem. Začala jsem brečet a pak se to podepsalo na výkonu. Ty emoce byly velké a složité.“
Na vaší pouti vás teď doprovází štáb, který natáčí dokument o vaší poslední sezoně. Na co se můžeme těšit?
„Dokument přibližuje místa, kde jsem dosud trávila celý svůj sportovní život, a přibližuje lidi kolem mě. Super je, že vím, co od štábu očekávat. Vycházejí mi maximálně vstříc. Vědí, kdy mohou přijít a kdy ne.“
S čím byste byla spokojená na konci sezony?
„Upřímně? Když projdu kvalifikací na olympiádu, tak mám splněno.“
Dokážete odhadnout, kde vás to loučení chytne nejvíc?
„Myslím, že už teď v Salt Lake City, kde jsem jela světový rekord na tři kilometry, ačkoliv je těžké vybrat jen jedno místo.“