Podržet Majera je fér, ale je to správné rozhodnutí? Boleslav hraje při přestavbě o život
KOMENTÁŘ PETRA FANTYŠE | Po loňské pohárové euforii se Mladá Boleslav propadla do boje o přežití. V minulé sezoně si v Lokotrans aréně po 18 letech užívali evropské zápasy a fanoušci modro-bílých mohli slavit například domácí výhru 2:1 proti španělskému Realu Betis – pozdějšímu finalistovi Konferenční ligy. Ze základní sestavy z tohoto utkání je ve stejném klubu o necelý rok později jen trojice hráčů.
Mladá Boleslav se zčásti dobrovolně a částečně z donucení pustila do přestavby ve stylu amerických sportovních klubů. Během dvou přestupových období tak odešli rozdíloví hráči a zároveň lídři a duše týmu.
Supersilné ofenzivní duo Vasil Kušej – Tomáš Ladra válí ve Slavii, respektive Plzni. Výborný střed zálohy ve složení Patrik Vydra – Vojtěch Stránský je rovněž fuč a kabinu opustili také dva z nejostřílenějších bardů ligy: Markové Suchý a Matějovský.
Nahradit tohle všechno za půl roku je přetěžký úkol. A v Boleslavi se o to vlastně ani nepokusili. Při nákupech nechtěli rozhazovat za osvědčenou kvalitu a rozhodli se jít směrem vysokého potenciálu za nízkou cenu. Velká část nově příchozích jsou mladíci s nulovou nebo velmi malou ligovou zkušeností. Mezi zvučné příchody by se dal zařadit zkušený legionář Roman Macek z Lugana, a talenti Michal Ševčík ze Sparty a Filip Prebsl ze Slavie (oba navíc jen na hostování).
Z jednoho z nejstarších a nejzkušenějších týmů v lize se tak rázem stal jeden z nejmladších a k němu přišel také adekvátní kouč. Jednoznačně nejméně zkušený ze všech ligových trenérů – Aleš Majer. V první lize se v létě objevil poprvé, předtím si dal jen jednu sezonu o patro níž ve Vlašimi.
Vedení se chytá do vlastní pasti
Když si všechno sečteme dohromady, nemůžeme se divit, že Boleslav prochází těžkým obdobím. S podobnou krizí někdy v průběhu sezony musel klub z města automobilů počítat. Vedení se při přestavbě rozhodlo šetřit a riskovat a aktuálně se tak chytá do vlastní pasti. Zkrátka sklízí, co zaselo.
Určitě doufalo v lepší výsledky, než je deset bodů za třináct kol a aktuální 15. místo, ale že se budou Středočeši plácat v poslední skupině, opravdu není nikterak šokující záležitost. Množství inkasovaných gólů (2,4 na zápas) je také obrovské, ale znovu – tým Boleslavi je takhle prostě postavený.
Kouč s neotřelou ofenzivní vizí se chce prezentovat riskantní hrou založenou na krátkých přihrávkách po zemi od gólmana až k vápnu soupeře, má k sobě velmi mladý tým a minimum defenzivních hráčů.
Obránců je na soupisce všeho všudy osm. Někteří nesedí do systému, jiní jsou na marodce a v posledních kolech tak na hřiště kouč vždy vyslal prakticky všechny zadáky, co měl k dispozici. Pokud byste v týmu chtěli najít typickou šestku, záložníka rozbíječe, budete hledat marně.
Proto by bylo rozhodně fér, kdyby vedení Majera podrželo, v zimě přivedlo pár posil a dalo mu čas, aby si na ligu zvykl a své myšlenky nalil do týmu se vším všudy. V několika zápasech bylo totiž jasně vidět, že tenhle styl má potenciál. To dokládá i 19 vstřelených branek – páté nejlepší číslo v lize.
Jenže je tu problém, a to ne malý. Na rozdíl od amerických celků si Boleslav nemůže dovolit během přestavby skončit poslední a kvůli ošemetné baráži se určitě bude chtít vyhnout všem posledním třem příčkám.
V evropském sportu se zkrátka musí „rebuild“ dělat mnohem opatrněji.
A v tomto ohledu Majer v poslední době nepřesvědčuje. Body prostě musí začít sbírat co nejdřív, aby mu konkurence v boji o záchranu nezačala utíkat. On však především směrem dozadu nedokázal mužstvo zorganizovat a s defenzivním představením, jaké jeho mužstvo předvádí vlastně od začátku sezony, se opravdu může stát, že Boleslav zůstane u dna až do konce ročníku.
Pro záchranu v nejvyšší soutěži by tak aktuálně dávalo větší smysl udělat změnu směrem k pragmatičtějšímu stratégovi. Vůči Majerovi to není fér, ale je to správné.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu