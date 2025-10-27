Předplatné

Podržet Majera je fér, ale je to správné rozhodnutí? Boleslav hraje při přestavbě o život

SESTŘIH: Boleslav - Karviná 2:4. Přestřelka lépe vyšla hostům. Skvělý výkon i bez Hyského • Zdroj: isport.tv
Kapitán Mladé Boleslavi Martin Králik
Karvinský Denny Samko po vstřeleném gólu na hřišti Mladé Boleslavi
Radost hráčů Karviné z gólu proti Mladé Boleslavi
Zleva útočník Mladé Boleslavi Matyáš Vojta naháněný karvinským obráncem Dávidem Krčíkem
13. kolo první fotbalové ligy: FC Zlín - FK Pardubice, 25. října 2025.
Útočník Karviné Abdallah Gning po úvodní trefě do sítě Mladé Boleslavi
Petr Fantyš
KOMENTÁŘ PETRA FANTYŠE | Po loňské pohárové euforii se Mladá Boleslav propadla do boje o přežití. V minulé sezoně si v Lokotrans aréně po 18 letech užívali evropské zápasy a fanoušci modro-bílých mohli slavit například domácí výhru 2:1 proti španělskému Realu Betis – pozdějšímu finalistovi Konferenční ligy. Ze základní sestavy z tohoto utkání je ve stejném klubu o necelý rok později jen trojice hráčů. 

Mladá Boleslav se zčásti dobrovolně a částečně z donucení pustila do přestavby ve stylu amerických sportovních klubů. Během dvou přestupových období tak odešli rozdíloví hráči a zároveň lídři a duše týmu.

Supersilné ofenzivní duo Vasil Kušej – Tomáš Ladra válí ve Slavii, respektive Plzni. Výborný střed zálohy ve složení Patrik Vydra – Vojtěch Stránský je rovněž fuč a kabinu opustili také dva z nejostřílenějších bardů ligy: Markové Suchý a Matějovský.

Nahradit tohle všechno za půl roku je přetěžký úkol. A v Boleslavi se o to vlastně ani nepokusili. Při nákupech nechtěli rozhazovat za osvědčenou kvalitu a rozhodli se jít směrem vysokého potenciálu za nízkou cenu. Velká část nově příchozích jsou mladíci s nulovou nebo velmi malou ligovou zkušeností. Mezi zvučné příchody by se dal zařadit zkušený legionář Roman Macek z Lugana, a talenti Michal Ševčík ze Sparty a Filip Prebsl ze Slavie (oba navíc jen na hostování).

Z jednoho z nejstarších a nejzkušenějších týmů v lize se tak rázem stal jeden z nejmladších a k němu přišel také adekvátní kouč. Jednoznačně nejméně zkušený ze všech ligových trenérů – Aleš Majer. V první lize se v létě objevil poprvé, předtím si dal jen jednu sezonu o patro níž ve Vlašimi.

Vedení se chytá do vlastní pasti

Když si všechno sečteme dohromady, nemůžeme se divit, že Boleslav prochází těžkým obdobím. S podobnou krizí někdy v průběhu sezony musel klub z města automobilů počítat. Vedení se při přestavbě rozhodlo šetřit a riskovat a aktuálně se tak chytá do vlastní pasti. Zkrátka sklízí, co zaselo.

Určitě doufalo v lepší výsledky, než je deset bodů za třináct kol a aktuální 15. místo, ale že se budou Středočeši plácat v poslední skupině, opravdu není nikterak šokující záležitost. Množství inkasovaných gólů (2,4 na zápas) je také obrovské, ale znovu – tým Boleslavi je takhle prostě postavený.

Kouč s neotřelou ofenzivní vizí se chce prezentovat riskantní hrou založenou na krátkých přihrávkách po zemi od gólmana až k vápnu soupeře, má k sobě velmi mladý tým a minimum defenzivních hráčů.

Obránců je na soupisce všeho všudy osm. Někteří nesedí do systému, jiní jsou na marodce a v posledních kolech tak na hřiště kouč vždy vyslal prakticky všechny zadáky, co měl k dispozici. Pokud byste v týmu chtěli najít typickou šestku, záložníka rozbíječe, budete hledat marně.

Proto by bylo rozhodně fér, kdyby vedení Majera podrželo, v zimě přivedlo pár posil a dalo mu čas, aby si na ligu zvykl a své myšlenky nalil do týmu se vším všudy. V několika zápasech bylo totiž jasně vidět, že tenhle styl má potenciál. To dokládá i 19 vstřelených branek – páté nejlepší číslo v lize.

Jenže je tu problém, a to ne malý. Na rozdíl od amerických celků si Boleslav nemůže dovolit během přestavby skončit poslední a kvůli ošemetné baráži se určitě bude chtít vyhnout všem posledním třem příčkám.

V evropském sportu se zkrátka musí „rebuild“ dělat mnohem opatrněji.

A v tomto ohledu Majer v poslední době nepřesvědčuje. Body prostě musí začít sbírat co nejdřív, aby mu konkurence v boji o záchranu nezačala utíkat. On však především směrem dozadu nedokázal mužstvo zorganizovat a s defenzivním představením, jaké jeho mužstvo předvádí vlastně od začátku sezony, se opravdu může stát, že Boleslav zůstane u dna až do konce ročníku.

Pro záchranu v nejvyšší soutěži by tak aktuálně dávalo větší smysl udělat změnu směrem k pragmatičtějšímu stratégovi. Vůči Majerovi to není fér, ale je to správné.

