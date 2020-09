NEOFRAG: Pátá příčka mě nezajímala. Vím, že budeme zpět na prvním místě

Jak jsi zatím spokojený s výkony v lize?

„Tak dvakrát jsme remizovali a jednou jsme vyhráli 2:0, což si nemyslím, že je nějaký dobrý výkon, ale doufám, že budeme už jen vyhrávat.“

Jak se zrodila změna IGL?

„Tak Seba sám říkal, že to chce zkusit, a Jindra že by se posunul na post entry fragger a chtěli jsme tomu dát šanci. Pár pracců jsme zahráli a najednou jsme začali vyhrávat rozdílem třídy proti týmům, který jsou Tier 2. On Jindra nám dával nehoráznou volnost a hráli jsme takovej menší pug styl, ale jakmile jsme nedávali fragy proti lepšímu týmu, tak jsme prohráli. Teď calluje Seba a je to takové, že běháme spolu více na refragy a proti lepším týmum je tento playstyle o mnoho lepší.“

Řekl bys, že jste si udrželi map pool z minulého splitu i pod vedením beastika? Jak se adaptujete na změnu IGL?

„Tak náš map pool se nijak nezměnil, jedině v tom, že jsme začali více trénovat naši šestou mapu a začali více rozebírat všechny mapy do detailu.

Jinak adaptovat se Sebovým callům nebylo nějak těžké, on calluje spíš takové yolo věcičky + máme nějaký defaulty a taktiky.“

Sinners před zápasem • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Byl jsi překvapený, že jste po dvou kolech měli dvě remízy a byli jste až pátí?

„Popravdě mě mrzela remíza proti Entropiq, protože ten Nuke měl být náš, ale je to sport no (směje se). Prohra na Infernu proti Sampi mě mrzela, ale když to beru zpátky, tak ta prohra nám toho dala víc, než kdybychom vyhráli. Dost jsme si uvědomili, jak a co hrát a beru to spíš jako velké ponaučení a zase nějaké zkušenosti. Jinak to, že jsme byli v nějakou chvíli pátí mi bylo úplně jedno, protože vím, že budeme zpátky na prvním místě.“

Myslíš, že potvrdíte Cannieho slova a projdete zbytkem ligy bez prohrané mapy?

„Podle mě v základní části ano, v play off je mi jedno, kolik nám dá kdo map, ale celou ligu chceme určitě vyhrát a budeme tvrdě trénovat, abychom znova vyhráli.“

Co bys viděl jako největší sílu a největší slabinu svého gameplaye? Soustředíš se speciálně na nějakou součást své hry?

„Moje největší síla je asi aim a decision making, dokážu dobře přečíst situaci a největší slabinu mám overpeekovaní, jelikož mám nehorázné herní ego, ale už na tom pracuji a už se to nestává tak často jako dříve. Nemám asi nic, na co bych se nějak speciálně soustředil, spíš chci být komplexní hráč a mít všechno na dobré úrovni.“

Max "SHOCK" Kvapil • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Jaký tým vidíš momentálně jako největší hrozbu?

„Asi Sampi, jelikož od toho týmu se nedá nic čekat, buď ten tým hraje pěkně a nebo hrajou hrozně.“

Překvapily tě výkony nějakého celku?

„V Sazka eLEAGUE asi nikdo, spíš v COOL lize mě překvapili eEriness.“