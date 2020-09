POSTUPOVÁ MATEMATIKA: Jak Entropiq, Dark Tigers či Brute postoupí do play off?

V posledním kole Sazka eLEAGUE CS:GO půjde o hodně. Tři týmy jsou stále součástí boje o play off. Entropiq, Brute a Dark Tigers jsou celky mezi pátým a sedmým místem. Dva postoupí do play off, jeden půjde do baráže. Jaké scénáře jsou možné v závěrečném kole?