ROZHOVORY CS:GO: Koukejte doprava nahoru, jak lítají hlavy, říká Leckr spoluhráčům

7. KOLO CS:GO | A hlavy doopravdy padaly. Do posledního okamžiku bylo 7. kolo Sazka eLEAGUE napínavé. Týmy hrály o vše. S vítězi druhých map jsme tradičně vedli pozápasové rozhovory (se zástupcem Brute se nepodařilo navázat spojení). Nadšení nezkrýval především Michal "leckr" Kadlíček, jehož týmu se podařilo na poslední chvíli postoupit do play off.

Sebastian „beastik“ Daňo po výhře nad Enterprise

O výkonu:

„Celkově jsem spokojenej. Když ještě zapracujeme na vyhrávání post plantů a retaků, tak to bude fajn. Prohráli jsme ale spoustu pistolí, ty kola jsme úplně šíleně podceňovali, chodili jsme po jednom. Hlavně na Miragi to byl problém.“

O dalším programu na bootcampu:

„Čekají nás rozbory, session s mentálním koučem a v pondělí kvalifikace na IEM, takže program máme nabitý.“

Martin „MAXX“ Smolár po výhře nad eSubou

O zápasu:

„Ono to bylo trošku překvapení i pro nás (usmívá se). Skončila COOL Liga, tak jsme měli trošku větší čas na přípravu a ten jsme investovali do zápasu. Teď se ukázalo, že to, co jsme se připravovali, tak fungovalo a jsem za to rád. Podle mě hrála eSuba dobře, my jsme ale asi byli o něco lépe připravení. Včerejší finále COOL Ligy jim asi taky nepomohlo, vzdávám jim hold za pěkný výkon proti Sinners.“

O přípravě:

„Nepřipravovali jsme se přímo na eSubu, my jsme se snažili vylepšit naší hru, protože přes ten nabitý program na to nebylo tolik času, takže jsme se trénovali a zkoušeli nové věci.“

O map picku:

„My jsme počítali s Nukem a Mirage, celkem nás překvapilo, že dali Nuke pryč, ale na druhou stranu to chápeme. Ale i tak to byly v pohodě mapy.“

O Infernu:

„Měli jsme celkem dobrou CT stranu na naše poměry, občas se nám tam nedaří. Dneska to ale padalo. Prakticky pořád jsme měli kontrolu nad mapou, hlavně nad banánem, který se rozhodla eSuba dost pouštět. Za teroristy už se to tak vezlo. Drželi jsme je na uzdě, co se týče ekonomiky, z čehož se oni nedokázali dostat zpět.“

Michal „leckr“ Kadlíček po remíze se Sampi

O tlaku:

„Jelikož se nám poslední týdny absolutně nedařilo, tak to byl spíš takový tlak, že už se to někdy musí zlomit a věřili jsme, že to přijde v tomto zápase. Bohužel, Nuke nevyšel tak, jak jsme si představovali. Naštěstí na Dustu to vyšlo, i díky tomu, že nám dal Forji nějakou motivační řeč, která nám docela pomohla, rozpovídali jsme se. I přesto, že podle mě hrajeme poslední týdny strašně, tak jsme se dokázali hecnout na Dustu a pořád jsme věřili, že to můžeme urvat.“

O Dust 2:

„Pořád jsme se hecovali, i když se nám nepodařili nějaký kola, pořád jsme šli dopředu a překvapivě jsme se dost dobře hecovali i z toho online prostředím a to nám podle mě pomohlo k té výhře.“

O své formě a adaptaci zpět na český playstyle:

„Ono je to hodně o té hlavě. Na začátku ligy jsem měl špatný staty, od všech jsem poslouchal, že se mi nedaří. Já ale vím, ž dokážu dávat ty hlavy. Poslední týdny jsem se hecnul a mám tu před monitorem na papírku napsané něco od Forjiho, že se mám soustředit i na svoji hru a dávat ty fragy. Od té doby se nebojím, na Dustu jsem pushoval a dělal jsem si, co jsem chtěl. Dřív jsem až moc věřil svým teammatům. Teď jim řeknu, ať se koukají doprava nahoru, jak tam budou lítat hlavy a padalo to.“