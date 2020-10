5 důvodů, proč mohou vyhrát Enterprise: Silný aim a nový game style

Borci z Enterprise skončili v základní části Sazka eLEAGUE na šestém místě. Jen těsně se tak vyhnuli baráži. V play off je nečeká vůbec jednoduchý soupeř. Sampi se vedlo a nechybělo příliš a mohli se radovat z druhého místa. Enterprise jsou tak mírnými outsidery, rozhodně je však nemůžeme odepisovat.

Faktor Forsyy

David "forsyy" Bílý je všeobecně považován za jednoho z nejlepších AWP hráčů na česko-slovenské scéně. I přesto, že se mu v druhém splitu tolik nedařilo, je největší zbraní týmu Enterprise.

Xperrience

Enterprise v průběhu druhého splitu vyměnili IGL. Tomáš "system" Zemko nahradil v této roli Dávida "xperrience" Července. Ten tak má větší volnost při hře a v posledních kolech ukázal, že rozhodně střílet umí.

Nový game style

Jak jsme již zmiňovali, Enterprise změnili IGL. „Změnil se nám styl hraní a mně osobně to vyhovuje víc jak předtím, nechal se slyšet Matěj "twist" Petráš v našem rozhovoru. Uvidíme, zda dokáží zástupci slovenské organizace překvapit své oponenty.

Vysoký ceiling

Co hráč, to kopec individuálního skillu. Především trojice Twist, Forsyy a LucasP dokáže samostatně přehrát nepřátelský tým. Potenciál týmu je obří. Přijde forma na play off?

Zlepšený mindset

Dávid "xperrience" Červenec komentoval zlepšenou náladu v týmu, kdy se při zápasech hráči nehádají a drží pospolu. "Základ je se zbytečně nerozčilovat a soustředit se na hru, což je někdy těžký v našem týmu, ale věřím, že jestli tohle dodržíme, tak se můžeme úplně v klidu probojovat do finále,“ hlásil Twist před play off.