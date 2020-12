Švédská legenda GeT_RiGhT ukončuje kariéru CS:GO a přechází na Valorant

Vítěz Major turnaje, nejlepší hráč CS:GO v letech 2013 a 2014, druhý muž HLTV.org Top 20 Counter-Strike 1.6 2011 a 2012. Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund je zřejmě největší legendou Counter-Striku, jeho kariéra je nyní u konce.

Naprostý vrchol CS:GO přišel pro švédského mistra v roce 2014. Na předchozích dvou Majorech se s Ninjas in Pyjamas dostal do finále, trofej pro vítěze se však nedočkal. Jak se říká, do třetice všeho dobrého, ESL One Cologne patřilo švédskému celku, který ve finále porazil svého největšího rivala Fnatic.

Švéd se poprvé na scéně Counter-Strike objevil již v roce 2006, tehdy mu bylo pouhých 16 let a všem bylo hned jasné, že jim před očima roste veliký hráč.

V CS 1.6 působil v několika světových organizacích, největší úspěch slavil v dresu SK Gaming a Fnatic. V srpnu roku 2012 přešel Christopher Alesund na CS:GO a započla nadvláda Ninjas in Pyjamas.

87-0. NiP nepoznali porážku neskutečných 87 LAN zápasů. Švédský celek byl tři roky na vrcholu, na každém turnaji se muselo s borci počítat.

Bohužel, od roku 2016 slavila skvadra kolem GeT_RiGhTa a f0resta turnajový triumf pouze pětkrát. Ninjas in Pyjamas již nebyli v boji o světový trůn.

Tato pozice se pro Alesunda nezměnila ani po přechodu do Dignitas, když se legendární sestava jen těžko dostávala do nejlepší světové třictíky.

Nyní, po 14 letech, končí jedna dlouhá kapitola CS:GO. Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund končí kariéru CS:GO a přechází na Valorant, kde se bude opět pokoušet dobýt korunu krále FPS her.