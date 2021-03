Kdo jsou GODSENT, další soupeři Sinners? Legenda i největší brazilský talent

B4rtin má za sebou úspěšné působení v Team One • StarLadder

Felps oslavuje vítězství na ESL One Cologne 2017 • youtube.com/ESLCounter-Strike

Epitacio „TACO“ de Melo

26letého Brazilce snad netřeba ani představovat. Epitacio „TACO“ de Melo patří mezi největší legendy brazilského CS:GO. S Luminosity a SK ovládl rok 2016, během něhož se stal vítězem MLG Columbus a ESL One Cologne. Často kritizovaný za svá horší čísla (0.93 RTG), TACO byl jednou z klíčových osob při vzestupu brazilského Counter-Striku, který v počátečních letech Global Offensive nedokázal navázat na úspěchy z 1.6. Po dlouhodobé spolupráci s původním corem Luminosity Gaming přichází změna a TACO se dostává do pozice lídra, jenž by měl pomoci svým mladším kolegům v růstu.

Jak si povede TACO v novém týmu? • Foto DreamHack

João „felps“ Vasconcellos

Další ze známých Brazilců, který si také odkroutil svých pár měsíců v SK Gaming či MIBR. Na nejvyšší scénu se podíval poprvé v 19 letech, po úspěších s Immortals nahradil v SK Gaming Lincolna „fnx“ Laua. Bohužel, s Brazilci se nedokázal vyškrábat do výšin roku 2016, jeho největším kariérním úspěchem zůstává triumf na ESL One Cologne 2017. Po turbulentním roce 2020 by se rád usadil v GODSENT a stál u zrodu dalšího brazilského supertýmu.

Felps oslavuje vítězství na ESL One Cologne 2017 • Foto youtube.com/ESLCounter-Strike

Eduardo „dumau“ Wolkmer

Při tradičním vyhlašování Top 20 hráčů podle HLTV.org bylo jméno Eduarda „dumau“ Wolkmera hned několikrát skloňováno. Většina Brazilců jej vidí jako největší talent své scény, který by měl v letošním ročníku prorazit do nejlepší světové dvacítky. „Je velmi šikovný a chytrý. Pokud se dostane do top týmu, tak jsem si jistý, že bude mezi nejlepšími světovými hráči,“ vyjádřil se na adresu 17letého borce Henrique „HEN1“ Teles. Miliony brazilských očí tak budou pečlivě sledovat právě Wolkmera, který by měl dostat jejich region zpět na vrchol.

Dumau patří mezi největší brazilské talenty • Foto Reprodução/Draft5

Bruno „b4rtiN“ Câmara

Další mladý střelec, který se objevil v predikcích Top 20 na příští rok. „Je to super kluk a je obrovsky cílevědomý,“ chválil svého mladšího kolegu Kaike „KSCERATO“ Cerato. Bruno „b4rtin“ Câmara byl dlouhých 22 měsíců součástí Team One, jihoamerického celku, který se v druhé polovině roku 2020 stabilně držel v Top 30. Talentovaný 19letý rifler by mohl nadělat ve spojení se svými mladšími spoluhráči velkou paseku.

B4rtin má za sebou úspěšné působení v Team One • Foto StarLadder

Bruno „latto“ Rebelatto

Během prozatimního působení v GODSENT druhý nejlepší hráč brazilské sestavy. Na posledním Snow Sweet Snow potrápil i šampiony IEM Katowice 2021 Gambit. Podobně jako b4rtin, také Bruno „latto“ Rebelatto odehrál velkou část své kariéry v jednom týmu, u něj jde konkrétně o RED Canids. V roce 2020 patřil mezi hlavní tahouny brazilského celku, dobrou formu se pokusí přenést do GODSENT. Jak si povede proti Sinners?