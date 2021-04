Konec legendárního Francouze ve Vitality? Potřebujeme něco nového, zní z organizace

Nedaří se. Vitality neukazují formu z konce minulého roku, trápí se. Ve světovém žebříčku jim po nevydařeném IEM Katowice a ESL Pro League 13 patří šestá příčka, mistrovská forma je pryč.

„Potřebujeme něco nového,“ říká trenér Vitality Rémy „XTQZZZ“ Quoniam. Roli nového střelce naplní Jayson „⁠Kyojin⁠“ Nguyen Van, jenž v aktivní sestavě francouzské organizace nahradí legendárního RpK. Během posledních tří měsíců patřil legendární hráč mezi slabší články týmu, s 0,80 K/D ratiem šlo o nejhorší období v jeho šestileté CS:GO kariéře.

„Je to jedno z těch rozhodnutí, které prostě musíte udělat. Nikdy není jednoduché nechat takového legendárního, inspirujícího a konzistentního hráče jít. Uděláme vše pro to, abychom mu pomohli v tom, co jej v budoucnu čeká,“ nechal se slyšet kouč XTQZZZ.

„Jeden z nejtěžších okamžiků mé kariéry,“ píše na Twitter Dan „apEX“ Madesclaire. „Nejde jen o tak nějakého spoluhráče. Budeš mi chybět,“ neskrývá 28letý player emoce. Zprávy o konci RpK ve Vitality zatřásly celou scénou, zkušený Francouz patří mezi nejoblíbenější postavy světa CS:GO. „Jakékoli bude tvé rozhodnutí, vždycky budeš náš Tank,“ podpořil legendu Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund.

Posledním turnajem v aktivní sestavě Vitality bude pro Cédrica Guipouyho Blast Premier Spring Showdown. S týmem ovládl „Le Tank“ čtyři světové turnaje včetně EPICENTER 2019 či Blast Premier: Fall 2020. Bohužel, na Major trofej nikdy nedosáhl.

O budoucnosti zatím sám hráč jasno nemá. „Po Blastu si vezmu pauzu a popřemýšlím o tom, co bude v budoucnu,“ oznámil RpK na Twitteru.