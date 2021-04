Jasně, že porazíme Entropiq, usmíval se beastik. Co říkají lídři dvou gigantů před ligou?

18. října 2020 si týmy Sinners a Enterprise zahrály o titul mistra Sazka eLEAGUE. Přesně šest měsíců po druhém triumfu liberecké organizace se oba celky spolu s dalšími šesti účastníky po hlavě vrhnou do prvního splitu roku 2021. Ještě před ligou stihl Michal „Mishek“ Kabele vyzpovídat lídry dvou z největších organizací - Sebastiana „beastik“ Daňa ze Sinners a Michala „leckr“ Kadlíčka za Entropiq. Co borci řekli o změnách ve svých týmech a kdo vyhraje jejich společný souboj v prvním kole?

Prvním tématem byly pochopitelně změny v obou sestavách. Sinners posílil Tomáš „oskar“ Šťastný, Entropiq přivítali Josefa „MoriiSko“ Maurence a kouče Jozefa „d0di“ Kiss. „My jsme oproti Sinners vsadili spíše na nějakou novou krev,“ popisoval přestup Leckr. „Morisko nám přidal větši motivaci, sílu a firepower. D0di nám pomáhá hodně takticky,“ doplňuje zkušený IGL. A jak jsou na tom Sinners s legendárním oskarem? „Naše honeymoon period je pryč, ale to je běžné.“ vysvětluje Beastik horší formu Sinners. „Vystřelili jsme vysoko a týmy si na nás začly dělat přípravu. Máme to o to těžší,“ říká Sebastian Daňo.

Entropiq a Sinners v základní části Sazka eLEAGUE utkají hned v prvním kole, favority jsou stále úřadující mistři. Ještě navíc, když do týmu přivedli snipera Oskarova kalibru. „Sinners na tom jsou 100% líp. Jsou sehranější a Oskar jim přidá spoustu zkušeností,“ je si vědom Leckr. „Každý tým je ale porazitelný,“ nevzdává se. Beastik se k zápasu vyjádřil stručně. „Jasně, že vyhrajeme,“ vtipkoval.

Řeč přišla také na pozici trenéra, která je v Sinners momentálně nezaplněna. „Chtěli bychom kouče, ale CZ/SK scéna je celkem omezená, co se týče toho postu,“ objasňuje Beastik.

O tom, co si dvě z největších jmen česko-slovenského Counter-Striku myslí o momentálním rozpoložení světové scény či rozdílu mezi LAN a online zápasy, si můžete poslechnout v Sazka eLEAGUE Podcastu.