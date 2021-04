Kwertzz: Cílem je minimálně druhé místo, na Enterprise si věříme

Čeká vás celkem ostrý start proti Enterprise. Věříš si na ně?

„Určitě, už jsme je jednou porazili, hráli jsme proti nim Overpass nějakých 16:7. Věříme si, podle mě budeme mít mnohem lepší start než z minulou sestavou, jsme silnější, všichni v týmu mají confidence. Máme vysoké ambice.“

Kde tedy vidíš největší rozdíl mezi současnou sestavou a tou z posledního splitu?

„Jde vidět, že teď chtějí spoluhráči víc. Předtím mi přišlo, že se nikdo moc neangažoval, nechtěl grindit CSko a posouvat se. To je teď jiné. Kluci chtějí makat a projevuje se to i na tréninku, rosteme rychleji.“

Tobě je teď devatenáct a už jsi jeden ze zkušenějších hráčů v Brute, cítíš na sebe větší tlak?

„Vůbec. Jsem sice zkušenější, ale není to tak, že bych musel ostatním říkat, co se má dělat. Nejsem navíc tak zkušenej, že bych mohl ostatní vést. Máme také Eya, který je starší a má zkušenosti z DTG. Každej se učíme spolu hrát a komunikovat, reagovat na různé situace. Je to podle mě lepší, jsme pak na stejné vlně.“

Kwertzz přechází na AWP • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Myslíš si tedy, že Eyo by mohl být tím kapitánem týmu?

„Určitě jo, ale jak říkám, není to tak, že bychom měli jednoho lídra. Občas vedu já, někdy Eyo, někdy Adejis, který má zkušenosti z nějakého evropského týmu a fakt tomu rozumí, věnuje se tomu každý den několik hodin. Každý ví, v jakou chvíli má vzít ty otěže. Je to přirozený.“

Vidíš nějaký rozdíl mezi Kwertzzem, který nastupoval v minulé sezóně, a tím, který hraje teď? Posunul ses nějak?

„Tak určitě největší změnou je to, že budu nastupovat s AWP, které beru poprvé, nikdy jsem ho nehrál. Cítím na sobě, že je tam změna, už asi nebudu mít nejlepší HS% v lize, ale věřím, že se dokážu vyrovnat těm nejlepším AWP v lize.“

Takže v Sazka Fantasy z tebe headshot master nebude?

„To asi bohužel ne.“ (směje se)

Jak se zatím cítíš s AWP? Musí to být něco úplně jiného.

„Hraju s tím AWP jinej playstyle než ostatní. Hraju to podobně jak kalach, běhám a quickscopuju. (směje se) Když se mi nedaří se sniperkou, tak beru Kriega.“

Takže je pro tebe Krieg i po všech nerfech dobrou volbou?

„Jo, je to pořád hodně silná zbraň. Ty tapy jsou hrozně rychlý, dá se to hrát jako AWP.“

Jaké jsou tvé osobní cíle?

„Chci se ve všech aspektech zlepšit jako hráč. Chci být nejlepší, chci se živit CSkem, pořád mě to baví a vím, že dál bavit bude. Chci se dostat na Major, hrát ty nejlepší akce, být v těch nejlepších týmech.“

Kdyby sis mohl vybrat, chtěl by ses na Major dostat s českým týmem, nebo spíš zabrousit do mezinárodních vod?

„Bylo by super se na Major dostat s českým týmem, to by bylo úplně nejlepší, ale nemyslím si, že teď je ještě ten správnej čas pro československou scénu, aby se dostala na Major. Dávám tomu ale ještě pár let. Je třeba, aby ty organizace poskytovaly hráčům co potřebují, aby někdo ty hráče naučil, co mají dělat, jak mají trénovat. Je to o dřině, není to jen tak.“

Zkoušíte s týmem nějaké evropské kvalifikace? Jak se vám daří?

„Zkoušíme, nedávno jsme hráli IEM kvalifikaci, kde jsme se dostali do čtvrtého kola a porazili jsme i Galaxy Racer. Zahráli jsme skvělou hru a ukázali jsme, že na to máme. Dá se vše, ale je jen třeba dřít a grindit.“

Kde vnímáš největší sílu vašho týmu?

„Je to tak 50/50, umíme hrát týmově, ale teď jsme ten gameplay trochu rozvolnili. Dokážeme si najít tu střední cestu mezi týmovou hrou a tou volnější.“

Máš nějakou radu pro hráče Sazka Fantasy? Nějaký tvůj pick?

„Matys bude mít určitě největší HS%. Jsem si stoprocentně jistej.“

Takže je to takový tvůj nástupce?

„Je to můj nástupce.“ (směje se)

A čím to je? Je to jeho herním stylem, hodně tapuje, nebo je tak přesný střelec?

„Prostě to tam bude lítat, od něj to tam lítá samo.“ (směje se)

Musím se také zeptat, jaké jsou týmové cíle Brute do Sazka eLEAGUE?

„Druhé místo. Druhé místo chci minimálně, uvidíme co Sinners, ale teď jsem si všiml, že trochu padají. Ale nechci být tak sebevědomej, že budu říkat, že porazíme Sinners, to zase ne. (směje se) Ale teď ta konkurence není tak vysoká a my si věříme. Druhé místo je určitě možný, dá se to úplně v pohodě.“

Koho bys tipoval, že může v lize překvapit?

„Koukal jsem na tu Cryptovu. Sice neznám ty zahraniční hráče, ale četl jsem rozhovor s w8maxem, a pokud je pravda, co říkal, tak určitě dokážou překvapit.“