Změna v Astralis? Jejich sestava v tréninku mě šokovala, říká s1mple

Jedna z největších hvězd Counter-Striku komentovala na svém live streamu mimojiné také tréninky svého týmu Natus Vincere, slovy chvály nešetřil na adresu Valeriie „B1T“ Vakhovskyiho. „Prohráli jsme s ním asi jen pět tréninků ze třiceti, hraje opravdu dobře,“ těšily ukrajinského snipera výkony 18letého borce. To ale není zdaleka to nejpřekvapější, s čím se S1mple svým divákům svěřil.

„Šokovala mě ale sestava Astralis. Nemůžu říct nic bližšího, ale věřte mi, budete ohromně překvapeni,“ odhalil se S1mple během svého IRL streamu.

Něco podobného se ve světe esportu stává jen zřídkakdy, jde o opravdovou raritu. Že by hráči sdíleli informace o změnách v sestavách jiných celků? To se neděje. To se nedělá. Je přinejmenším zvláštní, že by se hráč jednoho z předních světových týmů takto otevřeně vyjádřil o změnách v celku, jehož není součástí. Šlo jen o vtípek od ukrajinské hvězdy? To se doufejme dozvíme co nejdříve. Organizace Astralis prozatím mlčí, nic není oficiální.

Samotní borci z Astralis ale v posledních týdnech změny nevylučovali. „Dá se očekávat, že se něco změní,“ řekl Nicolai „dev1ce“ Reedtz v rozhovoru pro hltv.org. Často se hovoří o častější implementaci šestého člena sestavy Lucase „Bubzkji“ Andersena, vyloučený není ani návrat Patricka „es3tag“ Hansena.

Nastane doopravdy revoluce v nejúspěšnějším týmu historie Counter-Strike: Global Offensive?