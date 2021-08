Nejsilnější stránka? Aim a entry role, říká Dockstar před Sazka eLEAGUE

Po náročném létě se eEriness MARVO konečně ustálili na pětici hráčů, kteří budou organizaci reprezentovat v dalším splitu Sazka eLEAGUE CS:GO. Jedním z borců v barvách eEriness bude Dominik „DOCKSTAR“ Putirka. Ten si sice před svou premiérou v Sazka eLEAGUE nestanovuje konkrétní cíle, jedno přání ale má. „Samozřejmě bychom se chtěli podívat do play off,“ hlásí bývalý střelec Bloody Devils či Defeaters.

Jak se těšíš na svou premiéru v Sazka eLEAGUE?

„Upřimně všechny ligy vnímám nějak stejně, ale rád si zahraju proti týmům, co nejsou v ostatních ligách, které hrajeme.“

Jak jsi se dostal do eEriness? Přecijen skládání sestavy neprobíhalo úplně hladce.

„Bylo tam dost změn. Mně a Luegovi napsal Replay, jestli to nechceme zkusit, tak jsme nějakou dobu hráli ještě s Valenciem a Stinxem. Potom Valencio dostal nabídku do Eclot, tak jsme hledali náhradu a na poslední chvíli se k nám připojili Desty a Lastík.“

Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch?

„Upřimně si myslím, že jsem zatím nedosáhl úspěchu, který bych považoval za velký.“

Máš nějakého hráče v Sazka eLEAGUE, se kterým se těšiš na vzájemný souboj?

„Nejvíc se těsím na Rutka, jelikož je to můj bývalý spoluhráč.“

Kdo z tvých bývalých spoluhráčů ti dal nejvíc?

„Určitě mi každý z nich v nějaké miře něco dal, ale nejvíc pravděpodobně Lueg.“

Jaká je tvá nejsilnější stránka?

„Dle mého je to aim a celkově entry role, i když to tak občas nevypadá.“ (směje se)

Jak máte v týmu rozdělené role? Vyhovuje ti ta tvá?

„Role nějak přímo určené nemáme. Většinu času calluje Replay, ale občas ostatní callneme nějaké playe nebo nápady. Jinak ostatní role máme takové, že většinou záleží na okolnostech, jestli má někdo granáty, atd.“

Vyhovuje ti replayův IGL styl?

„Replayův styl mi vyhovuje. Nejvíc mi vyhovuje, když calluje mid round, jelikož vždycky dokáže rychle říct, co potřebuje a zbytečně to nepřekombinovává.“

Cíl pro Sazka eLEAGUE?

„Cíl žádný určený nemáme, spíš chceme uhrát dobrý výsledky. Ale jinak bychom se samožřejmě chtěli podívat do play off.“