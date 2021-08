TIPY 1. kolo CS:GO: Enterprise ovládnou šlágr kola, jak dopadnou Entropiq Prague?

Osm týmů, čtyři zápasy, jedno soutěžní kolo Sazka eLEAGUE. 22. srpna se na obrazovky vrátí nejlepší tuzemský Counter-Strike, začíná totiž druhý letošní split Sazka eLEAGUE. Hned v úvodním mači si to rozdají eSuba a Enterprise, jak se povede navrátilcům z Dark Tigers?

eSuba - Enterprise (13:00)

Tip: Vítěz FT Enterprise (1,67)

Zápasy můžete sledovat živě na twitch.tv/eleaguecz.

Když se proti sobě postaví eSuba a Enterprise, o zábavu je postaráno. Do druhého splitu vstupují oba celky se dvěma změnami v sestavě, stále se tak sehrávají. Enterprise jsou však již nyní v parádní formě, kterou jen potvrzuje postup do ESEA Premier. Teprve nedávno si zároveň smlsli na eSubě. Také souboj v Sazka eLEAGUE EP zvládnou, bude to však bitva o každé kolo. Esuba má obří potenciál, který se bude každým kolem ukazovat víc a víc.

Dark Tigers - Entropiq Prague (15:30)

Tip: Vítěz zápasu Entropiq Prague (1,45)

Jarní split odehráli v Sazka eLEAGUE Open, nyní se Dark Tigers vrací mezi elitu. Hned na začátek je ale čeká jeden z nejtěžších soupeřů - Entropiq Prague. Stříbrný manšaft z posledního splitu je zkušenější a rozhodně sehranější, proti Dark Tigers je jasným favoritem.

eEriness MARVO - Sampi (17:45)

Tip: Vítěz FT Sampi (1,46)

Dva celky s rozdílným příběhem ale podobným cílem. Eeriness MARVO se v posledním splitu zachránili v lize a jako klasicky přišla slušná porce změn. Těm se nevyhnuli ani Sampi, bronzoví medailisté z posledního splitu. Oba týmy teď míří na play off a záchranu v Sazka eLEAGUE. Lepší vstup zažijí i díky předsezónní přípravě Sampi. Ale nebudou to mít jednoduché.

Sinners - Brute (27. 8. 18:00)

Tip: Vítězství Sinners (1,04)

Bohužel, Brute nedokázali udržet slibnou pětici z posledního splitu, v týmu zůstal pouze Ondřej „EYO“ Šťastný. Většina týmu se skládá z borců z bývalé akademie, zkušenosti tak budou chybět. Proti Sinners dvojnásob. Postavení Sinners ve špílu proti Brute napovídá i samotný kurz.