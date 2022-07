Sazka eCUP: Naposledy jsme dostali 0:16, uvidíme jak teď. Outsiders jdou na SINNERS

Začíná čtvrtfinále mezi favority Sazka eCUPU SINNERS a underdogy Outsiders. Výsledek je očekávaný, pro partu, která se dostala do vyřazovací části skrze open kvalifikaci ale velký zážitek. Jaké šance vidí slovenský player system?

"Hrame to viacmenej pre zabavu, niesme ziaden tim momentalne, hrame to ako mix takze si ideme zapas uzit. Naposledy sme dostali 16:0, uvidime ako to bude teraz," komentuje své šance Tomáš "system" Zemko, který je spojený s týmem Orde Samurai.

Číslo 23 je naše interní meme

Na Sazka eCUP se ale přihlásil se svými fellas jako Outsiders23. Ti teď příhodně bojují o své setrvání ve čtvrtmilionové soutěži s nasazenou jedničkou SINNERS. "Nazov som vymyslal ja, pri registrovani do turnaju som este nemohol dat nazov orgy tak som tam dal nazov oblubeneho timu a doplnil to cislom 23, ktory je nas internal meme," odhaluje pozadí výběru názvu pro sestavu.

Základ týmu tvoří už etablovaná organizace. "My v podstate sme orde samurai len pod inym menom a miesto nelsona hra pandi7o, ale bohuzial uz sme disbandnuti a nehrame spolu. Keby niesme v disbande tak to hrame normalne v plnej zostave," vysvětluje Zemko.

Open kvalifikace je super věc

Na rozdíl od splitů Sazka eLEAGUE je na letní pohár možnost se kvalifikovat s otevřené kvalifikace, což dává možnost i amatérským týmům proniknout mezi českou špičku. To se díky vítězství nad Inside Games letos povedlo právě Outsiders23.

"Myslime si ze open kvalifikacie su super vec, momentalne aspon v mojich ociach cz/Sk scena potrebuje najviac vyvoj mladych hracov, je tu viacej talentu ako sa zda len sa nemaju kde ukazat," říká system.