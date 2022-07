Zápas roku! O králi CSka rozhodne pátá mapa. Drama z německého Kolína, FaZe vs. NAVI

To nejlepší, co divák může aktuálně dostat. Absolutně dvě nejlepší organizace v současném CS:GO právě teď svádí nervy drásající duel o titul na IEM Cologne 2022. Ve hře je ale hlavně i statut nejlepšího týmu světa. Natus Vincere se dostali nedávno do čela žebříčku hltv, karrigan a jeho kumpáni si chtějí pozici globálních králů urvat zpět.