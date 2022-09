Další tuzemská akademie. Na mladé talenty sází nově i Sampi. Organizace představila projekt NEXT

Po oznámeních akademie SINNERS a academy projektu Cryptovy přichází s investicí do mladých nadějí i organizace Sampi. Ta pod hlavičkou NEXT představila novou soupisku. "Juniorská" scéna se nám tak začíná pěkně rozrůstat, své mladé "chová" i eSuba pod názvem Youngsters.

Právě eSuba Youngsters a SINNERS Academy se už dnes utkají v open kvalifikaci do Sazka eLEAGUE.

Zpět ale k aktuálním zprávám. Sampi.Tipsport přivedlo do svého mládežnického projektu české i slovenské talenty.

Sestava Sampi NEXT

Roman „EMCOR“ Jurčák (národnost: Slovensko)

Richard „ramon“ Svitanek (Slovensko)

Dominik „zyper“ Marček (Slovensko)

Dominik „gr0haxin“ Karpíšek (Česko)

Lukáš „Habyzz“ Doležal (Česko)

Šimon „flegma“ Kostolányi – trenér (Slovensko)

"Je to tady! Vítáme naší novou sekci Sampi NEXT, příští generaci profesionálních hráčů (...) primárním cílem je připravat playery pro postup do hlavní CS:GO sekce Sampi.Tipsport," píše organizace na svých sítích.