PREVIEW: Víkend nabitý CSkem. Rozhodne se o konečném pořadí základní části Sazka eLEAGUE

Dva hrací dny a nadílka šesti zápasů. V sobotu a neděli nás čeká vrchol základní části CS:GO Sazka eLEAGUE. Situace je celkem zajímavá a do posledního zápasu se může pořadí jednotlivých celků promíchat. Na jaké zápasy se můžeme těšit? A kdo má největší šanci vydolovat z víkendu přímý postup na For Games.

Obhájci titulu ze SINNERS mohou být v pohodě - po pěti zápasech mají patnáct bodů a to se střetnou o víkendu s outsidery z Inside Games. První místo by jim tak nemělo uniknout.

Hotovo je i na dně tabulky, zmínění ING a Dark Tigers mají shodně po bodu a jsou bez šance na Playoff. O své setrvání v největší české esportové lize tak budou bojovat v baráži.

Závody o druhé místo a vstupenku na For Games

Hned trojice zápasů čeká tábor eSuby. Hráči modré krve postupně narazí na SINNERS, Cryptovu a Entropiq Prague. Blogg1s a jeho kolektiv je možná největším překvapením dosavadního splitu. Tým nově pod taktovkou trenéra Destyho hraje ve velkém stylu - na domácí scéně i v zahraničí.

V Sazka eLEAGUE mají za sebou eSubáci čtyři zápasy, ze kterých vytěžili 10 bodů. Pokud zvládnou během náročného víkendu zvítězit alespoň dvakrát, mají jistotu 2. místa a automatického postupu na finálový turnaj na festivalu For Games.

Velkou šanci v závodech o druhé místo mají také vicemistři ENTERPRISE. Ti aktuálně mají na kontě 11 bodů. V programu však jen jeden zápas. Proti Dark Tigers by to nicméně měla být jasná tříbodová záležitost pro h4rna a jeho kolektiv. V tomto momentě by byli EP na 14 bodech a čekali by, jak se vyvine situace eSuby.

Pokud ENTERPRISE zvítězí ve svém posledním zápase, zmizí už tak malá šance na druhou příčku u týmů Entropiq Prague a Cryptovy. Oba jmenované celky budou chtít urvat co nejlepší výchozí pozici do čtvrtfinále Playoff.

Dynamo Eclot kvůli porážkám s Entropiq a eSubou může přeskočit v posledním zápase jen Cryptovu - do čtvrtfinále tak půjdou finalisté MČR Tour Praha buď 5. nebo 6. místa.

Harmonogram zápasů

Zápasy sledujte na streamu eLeaguecz