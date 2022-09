V Playoff CCT jsou tři české týmy, včetně eSuby, jež čeká OG. Kontroverzní, tvrdí Blogg1s. Proč?

Velkolepá událost s prize poolem 50 tisíc dolarů se posouvá do vyřazovací části a nechybí v ní ani tři česká želízka. SINNERS se utkají s Finest, ENTERPRISE narazí na los kogutos a eSubu čeká náročný test v podobě favoritů celé série OG. Právě na složení osmifinálových dvojic si stěžoval AWP hráč modrokrevných Dominik "blogg1s" Janita.

Narozdíl od minulého ročníku, kdy postupovalo týmů osm, letos výjimečně postupuje celků devět. Drobná nuance pořádně zamíchala následným losem, na devět postupujících totiž čekalo pouze sedm nasazených týmů.

Sedm týmů nasazených rovnou do Playoff patří k favoritům turnaje. Devíti týmům ze skupiny jasně dominují v celkovém hodnocení, což stojí za kontroverzemi, které nasazení Playoff vzbudilo.

Nejhorší s nejhorším

Devátý “extra” flek v pavouku se podařilo získat týmu ENTERPRISE. Za jejich úspěchem ale stála především eSuba a její čistá výhra nad BIG Academy. Zatímco ale eSuba ze sedmé pozice narazí na nasazené favority z OG, deváté ENTERPRISE čeká v Playoff očividně snažší soupeř v podobě los kogutos, osmí postupující tým skupinové části.

K pochybnému losu se vyjádřil i blogg1s. Z jeho pohledu by bylo spravedlivé, kdyby měli první postupující SINNERS seed 8 a ENTERPRISE naopak seed 16. “Aktuálně má ENTERPRISE jako nejhorší postupující tým nejlepší výchozí pozici do turnaje,” zmiňuje český sniper v twitterovém příspěvku.

Vyřazovací část CCT Europe Series #2 vypukne už tuto středu, dodatečné změny v rozlosování jsou proto nepravděpodobné. Vzhledem k aktuální podobě rozpisu se fanoušci mohou těšit na zápas SINNERS vs. Finest, Entropiq vs. K23 a již zmíněné střetnutí eSuby s OG a ENTERPRISE vs. los kogutos.

Kompletní rozpis nabízí server HLTV.