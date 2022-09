VIDEO: Moc lidí si neuvědomuje, že každý AWP hráč tady má trošku jinou roli, říká blogg1s z eSuby

Je tváří tradiční organizace eSuby. Dominik "blogg1s" Janita je jednou z proměnných, která se zasloužila na tom, že tým modré krve se herně zvedl a patří mezi adepty na finálovou stage Sazka eLEAGUE na For Games. "Jasná jednička mezi wipaři je forsyy," říká Dominik. Ostatní, včetně něj, mají prostor ke zlepšování. Více ve videorozhovoru.

eSuba po odchodu talentovaného Slováka Lukáše "sAvana1" Lintnera zažila herní propad. Sázka na zur1se se ukázala jako slepou uličkou. Dominik "blogg1s" Janita vysvětluje proč.

"Nesedělo mi to. Zur1s hrál také AWP, potom šel na rifle, ale furt mě pohyby jako AWPečko. Mně chyběl někdo, kdo by mě víc supportil a běhal se mnou," komentuje třiadvacetiletý sniper.

Pro podzimní split Sazka eLEAGUE udělali "modrokrevní" několik změn. Desty se přesunul do role trenéra a tým posilnili Lukáš "luko" Hrabčík a Jakub "M1key" Krausko. Rozhodnutí padlo na úrodnou půdu a eSubáci dlouho bojovali o druhé místo v základní části, které by znamenalo přímý postup. Nakonec si cestu na For Games budou muset Dominik Janita a jeho kolektiv proklestit skrze čtvrtfinále Playoff.

Rozdílné úlohy sniperů na CZ/SK scéně

Podle blogg1se je jednoznačnou jedničkou v tuzemském CS:GO ekosystému AWP player SINNERS David "forsyy" Bílý. Ostatní mají co zlepšovat. Nutné je si ale uvědomit, že každý wipař má trošku jinou roli.

"Všichni jsou na podobné úrovni a potom jde o to, jak dokáží pomoci svému týmu. capseN je víc pasivnější, já zas více agresivnější. Po každém z nás se chce něco jiného," popisuje Dominik Janita.