Sazka eCUP jde na stream! Čtvrtfinále láká na duely Sampi se Sinners a Dynamo Eclot s eSubou

Ještě jeden poslední mejdan sestav CZ/SK scény předtím, než přijde do akce "neviditelná ruka trhu". Sazka eCUP se dostal do čtvrtfinálové fáze a my jsme pro vás na stream vybrali dva atraktivní duely. Vítězný tým si odnese bohatou předvánoční nadílku v podobě stotisícového prize money.

Už v 16:00 začíná zápas Sampi se Sinners. Napětí mezi těmito dvěma týmy se během uplynulého ročníku vzrostlo a my se můžeme těšit na zajímavý zápas. Favority jsou i bez zraněného Jindřicha Chyby hříšníci.

Společně s trenérem tomkeejsem, který se vrátil do "herního sedla" poprvé od podpisu Zera, se týmu celkem daří.

Sampi už mají za sebou osmifinálovou zkoušku. Dark Tigers uštědřili velkou porážku 16:3 a 16:7. Flow si budou chtít přenést i do dnešního duelu s nedávnými mistry ČR. Kdo se nakonec bude radovat z postupu?

ZÁPASY SAZKA ECUP SLEDUJTE NA NAŠEM TWITCHI

Dynamo Eclot vs. eSuba

Největším tahákem je duel mezi Dynamem Eclot a eSubou. Dojde na repete čtvtfinále podzimního splitu Sazka eLEAGUE, ve kterém pro mnohé překvapivě uspěli hráči modré krve.

Ti pak ale na For Games i v dalších soutěžích dokázali, že to rozhodně nebyla náhoda a posunuli se do absolutní tuzemské špičky. Šance pražské a pardubické organizace na postup do semifinále eCUPu jsou tak otevřené. Jejich zápas startuje na streamu v 19:00.

V offstreamových kláních se proti sobě postaví Entropiq Prague a Cryptova. Tým Enterprise zas narazí na celek ANDROMEDA, který si poradil s Inside Games a který tvoří hráči známí z Fadee Gaming.