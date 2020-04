Ňaňan-gi o rozbitém počítači i vydřené výhře: Hned jsem tušil, že je něco špatně | iSport.cz

Takový problém rozhodně žádný esportový hráč začít nechce. Po tvrdě vybojovaných kvalifikacích se eSuba konečně v klidu mohla pustit do prvního kola Sazka eLEAGUE Dota 2, těsně před startem zápasu se však jednomu z hráčů rozbil počítač. Jan "Ňaňan-gi" Hrůza se do hry připojil až v patnácté minutě, i přes nepříznivý stav se však zvládl brzy protivníkům vyrovnat a nad Hippomaniacs zvítězit. Co se vlastně stalo?

Hned v prvním kole jsi řešil nepříjemné potíže. Prozradíš, co se stalo?

„Bohužel, jak už to tak bývá, tak vždy v těch nejméně vhodných situacích se něco semele a nebylo tomu ani jinak v první hře Sazka eLEAGUE. Jakmile se vybrali hrdinové a spustila se hra, tak se mi nenačetl obraz a hned v tu chvíli jsem tušil, že je něco špatně.

Nakonec ses v 15. minutě hry zvládl vrátit do hry. Jak jsi problém vyřešil? Sehnal jsi jiný počítač?

„Upřímně sám ani nevím, čím to bylo, za poslední 4 roky se mi nic podobného nestalo. Situaci jsem nejprve řešil restartem, který vůbec nepomohl a PC se mi úplně sekl, načež jsem napsal klukům na discord, že ten problém asi nevyřeším hned, tak aby si vzali standina. Bohužel v tu chvíli jsem ještě nevěděl, že dle pravidel není tato možnost povolena, takže budou muset hrát ve 4. Problém jsem nakonec vyřešil tak, že jsem vytáhl všechny kabely, ramky, externí zařízení a znovu vše zapojil a díky bohu se to rozjelo.“

Co na to říkali spoluhráči? Byli naštvaní, nebo to brali sportovně?

„S kluky se známe už nějaký ten pátek, když jsem napsal přes mobil na discord jen smajlík, tak přesně věděli, co se děje a na Team Speaku proběhla taková ta klasická konverzace: ‚tak to jdeme vyhrát ve čtyřech‘. Brali to určitě sportovně a o to větší to pro ně byla výzva. Kdy se vám přeci jen naskytne možnost zahrát si 4v5 v oficiálním zápase? Myslím, že to byla celkem rarita.“

Už ses zařídil nějak do budoucna, aby se ti to nestalo znovu?

„Upřímně, sám pořádně netuším, čím to přesně bylo, takže o to můžou být zajímavější další zápasy.“ (směje se)

Každopádně ses dokázal do hry vrátit strašně rychle, jak se ti to povedlo?

„Tady bych chtěl určitě vyzdvihnout mé spoluhráče, kteří po mém připojení do hry hráli dalších 5 minut beze mě a zároveň mi i uvolnili jednu linku. Pak už nebyl problém se zapojit znovu do hry.“

Dokonce se vám povedlo zápas i vyhrát, byla euforie z výhry o to větší?

„U nás panuje pořád dobrá nálada, takže ta euforie tam nejde moc poznat, ale určitě jsme byli všichni rádi, že jsme hru dotáhli do vítězného konce.“

Hippomaniacs si stěžovali, že tvou absencí v prvních 15 minutách byli v nevýhodě, protože nevěděli, jak na vás. Co si o tom myslíš ty?

„Na jednu stranu mě to vyjádření zaskočilo, ale na stranu druhou si představte, že hrajete proti 4 lidem a někde v podvědomí si říkáte: ‚Co když prohrajeme 4v5, jak budeme vypadat?‘, takže určitý tlak tam na ně byl. Když si ale přesně začnete říkat tyto věci, už jen to značí tu nezkušenost/nevyspělost hráčů. Zkušený hráč by tyto myšlenky vždy vytlačil z hlavy a soustředil se jen na to, jak zahrát co nejlépe.“

Jak moc je reálně náročné hrát proti čtyřem. Kdo je vlastně ve větší nevýhodě?

„Ve větší nevýhodě jsou jednoznačně hráči, kteří hrají ve 4, tady není o čem. V módu CM získává hráč goldů i expů pořád stejně, i když hraje ve 4.“

Jak si zatím Sazka eLEAGUE užíváš? Baví tě?

„Je určitě fajn, že zde po tak dlouhé době vznikl takový projekt, jako je tato liga. Je to začátek světla na konci tunelu, tak doufejme, že to tady tu scénu opět trochu oživí a projekt přiláká nové tváře a zájem lidí.“

