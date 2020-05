Tipy 6. kolo Dota 2: V dohrávce zaválí Sampi, eSuba si pak spraví chuť | iSport.cz

Šesté kolo Sazka eLEAGUE nabídne výjimečně pět zápasů. Bude se totiž dohrávat šlágr mezi Sampi a eSubou z minulého týdne, který byl odložen. Oba týmy pak nastoupí i k zápasu 6. kola a bude jistě zajímavé sledovat, jak si s tím poradí. Nově také můžete fandit už na samotném začátku zápasu, protože si můžete vsadit i na to, kdo dá first blood.

Sampi – CZC.eSuba (15:00)

Tip na vítěze: Sampi

Konečně se fanoušci dočkají. Kvůli vytížení hráčů Sampi v jejich zahraničním týmů se minulý týden nehrálo, a tak se fanoušci dočkají asi nejzajímavějšího zápasu celé ligy nyní. Bude to vyrovnaný duel, který překvapí, nebo si rozjeté Sampi s eSubou poradí hladce? A nebo poprvé padne? Podle všeho by si měli duel hráči Sampi pohlídat, ale BO1 je nevyzpytatelné.

Inae. Rozbíječi – Lutea (16:00)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Zápas, který by se dal považovat za takové Inaequalis derby. Lutea pod tímto týmem začínala, dnes už ho sice reprezentují jen Rozbíječi, přesto to bude zajímavý duel. Z výhry by se ale nakonec měli radovat Rozbíječi. Každopádně Lutea má před sebou motivaci, pokud se chce vyhnout baráži. Dá se zde také očekávat brzký first blood, v něm jsou o něco favorizovanější Rozbíječi.

CZC.eSuba – NecroRaisers (17:15)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

První s posledním. Ať dopadne zápas mezi Sampi a eSubou jakkoliv, měli by si hráči z eSuby tenhle zápas bez sebemenších potíží pohlídat. Samozřejmě, psychika z případné prohry či naopak euforie z těžké výhry mohou udělat své, ale jsou natolik zkušení, že by si tohle měli pohlídat.

Brute – Hippomaniaccs (18:30)

Tip na vítěze: Brute

Brute se v minulém kole dotáhl na první Sampi s eSubou a v 6. kole bude chtít dokázat, že mezi ně zapadá. Zkušení hráči narazí na překvapení celé ligy v podobě skvěle hrajících Hippomaniacs. Budou mít těžký zápas, ale pohlídat by si ho měli bez větších potíží. V late game jsou přeci jen zdatnější.

Sampi – GO GAME Dogs (19:45)

Tip na vítěze: Sampi

V minulém kole si připsali vůbec první výhru v Sazka eLEAGUE, na tu druhou si však budou muset počkat. Ač existuje určitá šance, že by Sampi mohla eSuba překvapit, u GO GAME Dogs je minimální. Hrají sice dobře, ale na favorita to stačit pravděpodobně nebude.