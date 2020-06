Tři klíče k úspěchu: Jaké faktory dostanou čtvrtfinalisty do semifinále? | iSport.cz

Je to tady! Jarní split Sazka eLEAGUE jde do finiše. Už v neděli bude znám historicky první vítěz Doty 2. Jaké faktory by mohly pomoci každému z týmů v bojí o vysněných 50 tisíc korun, které si výherce odnese? Před nimi stojí první krok. Dostat se do semifinále, kde už na ně čekají Sampi s eSubou.

Hippomaniacs – GO GAME Dogs

Hippomaniacs

1) Hrát svou hru

Ač v ně snad nikdo na začátku nevěřil, dokázali v základní části zaujmout. A víc než to. Dokázali zastavit Rozbíječe, v šestém kole dokonce porazili favorizované Brute. Od prvního zápasu předvádí svěží hru, která se fanouškům líbí. Třetí místo si vybojovali právem. Pokud se nepokusí vymýšlet neozkoušené inovace a budou se držet své hry, mají dobře nakročeno.

2) Vyvarovat se chybám

Vidina nadcházejícího play off a víra ve své schopnosti hráče v posledním kole základní části trochu ukolébala. Ač nastupovali proti jasnému outsiderovi, nedokázali se v zápase chytit a víceméně mu tak darovali vůbec první výhru v lize. To se v play off už stát nemůže, tam není na zaváhání prostor.

3) Zajistit Currymu prostor

Hippomaniacs předváděli parádní výkony ještě před jeho velkým návratem, přesto je Curry v týmu nyní nepostradatelnou složkou, na kterou se hráči mohou spolehnout. Pokud bude mít dostatek prostoru, dokáže spoluhráče v závěru potahat klidně sám. Musí mu k tomu ale dát dostatek času a zajistit co největší přísun zlaťáků a zkušeností.

Dogs

1) Překvapit soupeře u picku

Základní částí každého zápasu, která může přelévat šanci týmu na výhru či prohru, je rozhodně pickovací fáze. Na česko-slovenské scéně se hráči vesměs znají. Vědí, které hrdiny hrají nejčastěji a rádi. A z toho by mohli hráči Dogs těžit. Co si vybrat hrdinu, kterého soupeř vůbec nečeká? Je to ovšem sázka do loterie. Buď to vyjde, nebo ne. Jiná možnost není.

2) Znemožnit soupeři farmu

Základem úspěchu, je nenechat soupeře ani chvíli v klidu. Nevidíte dlouho soupeřovo carry na mapě? Pravděpodobně někde farmí. Tuhle základní věc hráči Dogs samozřejmě dobře znají. V případě Curryho z Hippomaniacs je ovšem dvakrát tak důležité si ji připomínat.

3) Zůstat v klidu

V sedmém kole s Luteou předvedli přesně to, proč je chladná hlava natolik důležitá. Vyrovnaný zápas totiž dokáže zvrátit jakákoliv maličkost. Větší šanci má ten, kdo zůstane v klidu a nepanikaří, že mu zrovna něco nevyšlo.

Brute – Inae. Rozbíječi

Brute

1) Napickovat si komfortní hrdiny

Hráči Brute si na své cestě základní částí připsali tři prohry. Pokaždé si pak posteskli, že za to mohl zejména špatný pick. To se samozřejmě stane každému, v play off je ale potřeba komunikovat a hrát hrdiny, které daný hráč umí. Brute není v pozici, kdy by potřeboval soupeře zaskočit, není proto potřeba vybírat hrdiny, které Rozbíječi nečekají. Pokud vsadí na jistotu, měl by mít výhru v kapse.

2) Nepropadat panice

Můžete být sebevětším favoritem, ale když v early game prohráváte 0:5 a nemáte dvě tier 1 věže, začne pořádný stres. Brute si na postup věří, musí ale zůstat v klidu, nepropadat panice a hrát týmově.

3) Nenechat se zaskočit

Rozbíječi v posledním kole porazili vůbec nejlepší český tým. Sampi jednoznačně přejeli a do dneška jsou vůbec jediní, komu se to v Sazka eLEAGUE povedlo. A Sampi by mohli vyprávět, jak je důležité se proti nim nenechat zaskočit. Žádný soupeř se holt podceňovat nesmí.

Inae. Rozbíječi

1) Neusnout na vavřínech

V posledním kole přejeli Sampi, do play off ovšem vstupují s čistým štítem. Není čas ohlížet se, před sebou mají další náročný zápas. A ne jeden. Pokud nebudou hrát s hlavou v oblacích a dají si pozor, aby zbytečně nechybovali, mohli by zaskočit i Brute.

2) Zabanovat soupeři oblíbené hrdiny

Není prostor na velkolepá gesta. Pokud chtějí Rozbíječi vyhrát, nesmí nechat Brute napickovat své nejoblíbenější a nejsilnější hrdiny. Samozřejmě, zabanovat jich mohou jen pět, zbytek se dá ovšem counterovat už při výběru.

3) Překvapit něčím

To, co předvedli proti Sampi, bylo přímo ukázkou toho, jak může outsider favorizovaný tým zastavit. Překvapit ho, čímkoliv! Ať už při výběru nebo strategií.