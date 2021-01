Saberlight má nový domov, přesunul se do Severní Ameriky

Česká hvězda Jonáš "Saberlight" Volek nedávno opustila tým Chicken Fighters a přesouvá se do Severní Ameriky, kde bude působit v novém celku Undying.

Nedávno jsme informovali, že Jonáš „Saberlight“ Volek již není součástí týmu Chicken Fighters, do kterého se vrátil po zrušení Dota 2 sekce v Ninjas in Pyjamas.

V Severní Americe se zformoval nový mezinárodní tým, jehož součástí bude právě i Saberlight. Zaujme svou oblíbenou roli, tedy offlinku.

Peruánec Timado sice nepatří mezi nejznámější hráče planety, nedostatkem zkušeností ale netrpí. Již v roce 2017 si zahrál s týmem Infamous na The International a o dva roky později reprezentoval stejnou organizaci na Majoru od DreamLeague.

Bryle působil společně s MoonMeanderem naposledy v týmu CR4ZY, se kterým se dostali mezi nejlepší severoamerické týmy. MoonMeander navíc v letech 2015 a 2016 hrál za OG, se kterými zvítězil na Frankfurtském a Manilském Majoru.

Kapitánem bude DuBu, jeden z nejslavnějších korejských hráčů s neuvěřitelným množstvím zkušeností. Hrál na mnoha Majorech a několikrát i na The International. Vyzkoušel si i pozici trenéra v týmech Fnatic a CR4ZY.

Tým byl již pozván do uzavřené kvalifikace do první severoamerické DPC ligy společně s týmy Black N Yellow, Doze Reborn a 5 Man Midas. Další čtyři oponenti jim vzejdou z otevřených kvalifikací. Papírově je tým Undying jednoznačně nejsilnější a je tedy velká šance, že se do nejvyšší regionální ligy probojuje.

Sestava týmu Undying

Enzo Gianoli „Timado“ O'Connor

Jonathan „Bryle“ Santos De Guia

Jonáš „Saberlight“ Volek

David „MoonMeander“ Tan

Kim „DuBu“ Doo-young