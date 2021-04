IG otočili finálovou sérii a stali se šampiony singapurského Majoru

S čínským týmem Invictus Gaming to v grandfinálovém utkání proti Evil Geniuses vypadalo velmi bledě. Po prvních dvou prohraných hrách si nemohli dovolit udělat sebemenší chybu. V následujících třech hrách se jim dařilo nemilosrdně trestat přešlapy soupeřů a jsou to nakonec Číňané, kdo si odnáší trofej a tučnou finanční odměnu.

Evil Geniuses prošli do finále pouze s jediným zaváháním, a to v zápase s PSG.LGD, kde nezvládli jednu mapu. Jinak jejich hra byla naprosto čistá, bez nejmenších problémů si poradili s Fnatic i Invictus Gaming, se kterými se později střetli v grandfinále. IG museli v Lower Bracketu přejít přes nadějný peruánský celek Thunder Predator, 2:0 rozdrtili favority z týmu Secret a nakonec i díky fatální chybě PSG.LGD, kdy si elitní čínský tým nechal zbořit Ancient partičkou creepů, zatímco bojoval na druhé straně mapy, postoupili do boje o hlavní trofej.

Zpočátku to vypadalo na jasnou výhru EG, první dvě mapy ovládali hru od začátku do konce. Hlavním strůjcem úspěšných akcí byl Crit, který dokonce dostal ve druhé hře do rukou svého nejlepšího hrdinu, Earth Spirita. I třetí hra vypadala velmi nadějně pro americkou organizaci, v jednu chvíli vedli EG o více než 15 tisíc zlaťáků. Několik závažných chyb však dovolilo Svenovi otočit celý průběh. Na konci hry přišel do hry dokonce otazník od midlanera IG Ema, jehož tým dokázal vyvraždit nepřátele a vynutit si kapitulaci.

V tu chvíli šla morálka EG strmě dolů, v dalších dvou hrách udělali neskutečné množství chyb, na které od nich nejsou fanoušci zvyklí. Obzvláště velkou katastrofou byla v rozhodující hře offlane Enigma, která nedokázala trefit jedinou slušnou Black Hole. Na sociálních sítích si z nepovedeného výkonu iceiceice začaly dělat legraci konkurenční týmy.

Evil Geniuses opět jen těsně nedokázali dosáhnout na vrchol. Na posledním Majoru rovněž prohráli 2:3, tehdy proti týmu Secret. Invictus Gaming se stávají nejlepším týmem planety díky výhře prvního celosvětového LAN turnaje po více než roce. Odnáší si 200 tisíc dolarů, 500 DPC bodů a trofej v podobě boxerského pásu.

Regionální DPC ligy budou pokračovat od 13. dubna až do 23. května. Poté nás bude čekat druhý Major sezóny, jenž proběhne mezi 2. a 13. červnem. Následovat bude dvouměsíční pauza před desátým ročníkem The International, kde se bude hrát o více než 40 milionů dolarů.