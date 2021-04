Personální změny v Dota 2 týmu NaVi kritizuje celý region. Byl to podraz, říká GeneRaL

Natus Vincere se stal terčem kritiky poté, co vyměnil Viktora “GeneRaLa” Nigrini za Romana „RAMZES666“ Kushnareva. K celé situaci by se brzy měli vyjádřit i ostatní hráči.

Mnoho hráčů a význačných osobností regionu CIS označilo rozhodnutí NAVI za silnou ránu pro reputaci týmu a jejich dalších členů. Na to okamžitě reaguje CEO NAVI Yevhen Zolotarov.

Tým NAVI vznikl podepsáním všech hráčů z týmu FlyToMoon. Organizace dala hráčům kompletní volnost, což zahrnuje i změnu v soupisce, popisuje CEO Zolotarov. „Tohle jde naprosto proti tomu, jak pracujeme v jiných odvětvích, ale náš centralizovaný management v Dota 2 bohužel nefungoval. Nakonec to bohužel nedopadlo dobře,” řekl Zolotarov.

Důvodem, proč NAVI řídilo tým takovým stylem byla dlouhodobá neschopnost vybudovat silný a konzistentní tým, proto se ukrajinský celek rozhodl pro zbrusu nový styl vedení a dal hráčům nevídanou volnost. CEO dále dodává, že se brzy k odchodu GeneRaL vyjádří i zbytek hráčů. Ujišťuje, že jeho odchod nemá co dočinění s jeho výkony.

„Je to bezesporu jeden z nejlepších hráčů v regionu a pro mě je lidsky velmi nepříjemné, že to dopadlo takhle. Stále s ním budeme v kontaktu, naše vazby se jen tak nepřeruší,” dodal Zolotarov.

GeneRaL se dle vlastních slov nejdříve domníval, že se jedná o vtip. Následně ho ale tým informoval o tom, že je RAMZES kontaktoval a zbylí hráči se rozhodli, že chtějí hrát raději s ním. Upřesnil, že Bogan “Iceberg” Vasilenko se přímo aktivně nepodílel na celém rozhodnutí. Hlavní slovo měl coach Andrey “Mag” Chipenko a zbývající hráči. Upozornil také na podraz ze strany kapitána Andrii “ALWAYSWANNAFLY” Bondarenka, který dříve slíbil, že během sezony nedojde k žádným personálním změnám v týmu.

„Než jsme podepsali smlouvu s NAVI tak jsm si všichni dali slovo, že nikoho nevyhodíme, nehledě na to, co nový kontrakt přinese,” řekl GeneRaL. „Stoprocentně hrajeme na The International spolu, nikdo nikoho nebude vyhazovat, znělo v týmu. ALWAYSWANNAFLY měl být tím prvním, kdo by křičel v případě, že se plánuje někdo vyhodit. Vidím, že nesplnili své slovo,” zaznělo od GeneRaLa.

Zdroj: dotesports.com