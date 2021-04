Patch 7.29 přinesl novou hrdinku a spoustu změn mapy či run

Dawnbreaker

Nová hrdinka Dawnbreaker vypadá jako Omniknight v ženském vydání. Jejím hlavním atributem je síla a vzhledem k jejím schopnostem se bude hrát pravděpodobně jako Carry nebo Offlaner.

Schopnosti

První schopností Dawnbreaker je Starbreaker. Hrdinka se roztočí a třikrát udeří nepřátele v okolí svým útokem a bonusovým poškozením. Poté bouchne kladivem do země a omráčí nepřátele v blízkém okolí.

Celestial Hammer je skillshot, který umožňuje hodit kladivo na určité místo, jenž se po chvíli vrátí zpět ke své majitelce. Přitom udělí poškození a zapálí a zpomalí nepřátele, kterými proletělo.

Dawnbreaker rovněž disponuje pasivní schopností Luminostiy, díky které každým čtvrtým zásahem udělí kritické poškození, jehož částí vyléčí okolní spojence.

Ultimátní schopnost nové hrdinky se nazývá Solar Guardian a vypadá neskutečně silně. Dawnbreaker se může po krátké prodlevě teleportovat ke spojeneckému hrdinovi, přičemž v okolí udělí poškození nepřátelům a vyléčí spojence.

Změny mapy

Poměrně velkého množství změn se dočkalo i samotné bojiště. Mezi ty nejvýznamnější patří posunutí Outpostů blíže k základnám, odstranění několika ward spotů a přidání neutrálního kempu v hlavních džunglích. Vývojáři se také zaměřili na detailní předělání pozic stromů okolo Tier 2 věží.

Další změny

Do hry byla přidána vodní runa, která má vybalancovat počáteční fáze hry na midu. Objevuje se na obou místech pro power runy pouze v 2:00 a 4:00. Okamžitě obnoví 100 životů a 80 many. Rovněž doplňuje předmět Bottle.

Bounty runy se nyní objevují pouze dvě, a to po třech minutách. Pokud nejsou sebrány, objeví se okolo nich další. Zlato nyní neposkytují jako jednorázový bonus, nýbrž zvyšují GPM týmu.

Outposty nedávají bonusové XP všem členům týmu každou desátou minutu. Místo toho dávají 2*Minuta XP.

Po druhé smrti Roshana je možné získat Aghanim´s Shard, který musí být nejprve aktivován. Stejně to nyní funguje i s Aghanim´s Blessing, které získáte zabitím Roshana.

Hrdinové nyní získávají jeden Teleport po každé smrti, začínají však pouze s jedním.

Ze hry byly odstraněny předměny Necronomicon a Royal Jelly. Byly přidán nový předmět Helm of the Overlord, který získáte vylepšním Helm of the Dominator. Umožňuje vám konrolovat hned dva neutrální nebo nepřátelské creepy.

Všechny změny najdete na oficiálních stránkách Doty.