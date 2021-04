Cechi: Vše kromě finále pro nás bude zklamáním, s Hippos jsme favority

Daniel „Cechi“ Čechmánek je novou posilou loňských šampionů z eSuby. V rozhovoru prozradil svá očekávání od jarního splitu i to, jak se připravují na derby s Hippomaniacs.

Jaký pro tebe byl přechod z Go Game Dogs do eSuby?

„Pro mě celkem snadný, s klukama jsme spolu hráli pár let v týmu, takže nic převratného. Věřím, že přístup k Dotě bude o dost lepší než v Dogs a všichni máme chuť se zlepšovat.“



Které změny v týmech účastnících se Sazka eLeague tě nejvíce zaujaly?

„Popravdě mě nezaujala žádná změna v týmech, co hrají Sazka eLEAGUE. Tak nějak jsem si myslel, že Youngové mají potenciál, jelikož všichni dost hrají, všichni se snaží zvyšovat MMR a hráli i dost online turnajů. Ale jak jsme proti nim hráli, co jsem je viděl hrát, tak jim tam stále něco chybí, tak možná když to najdou, tak budou moci hrát o Top 3. Jako favority vidím Hippos a nás. Jako outsidery bych viděl Lidovej Gaming, Brute a Dogs, ale jsou to BO1 skupiny, stát se může cokoliv.“

Na co se v další sezóně Sazka eLEAGUE nejvíce těšíš?

„Nejvíc se těším asi na druhý split, protože tak nějak doufám, že alespoň v tom druhém bychom se mohli při play off sejít offline. Jinak se pro mě nic nemění, jen to, že mě asi neuvidíte na panelu.“

V sestavě eSuby jsi nahradil BOOMa, cítíš na sobě nějaký tlak?

„Je mi celkem jedno, co si „fanoušci“ myslí. Budu se soustředit na to, abych podal výkon, za který se nebudu stydět a v tom mi bude pomáhat můj osobní kouč v podání loňského vítěze Ňaňan-giho, takže zlepšení zaručeno.“

Hned v prvním utkání na vás čekají favorité z Hippomaniacs. Jak se na ně připravujete?

„Vyšel patch, takže asi budeme všichni hrát a sledovat Dotu, abychom zjistili, co je silné a případně to vybrali/zabanovali. Popravdě, ve skupině o tolik nejde. Myslím si, že Hippos posledně uškodilo, že hráli více turnajů a ukazovali svoje taktiky a díky tomu byla eSuba schopna si připravit drafty i herní styl. Takže kdyby bylo po mém, tak skupiny odehrajeme stylem „individuální příprava“ (přeci jen my už spolu máme nahráno dost) a scrimy. Velkou přípravu bych nechal až na play-off.“

Uskutečníte během ligy bootcamp, pokud to dovolí vládní nařízení?

„Jak mě nabíral Adam, tak sliboval, že bude bootcamp na styl nějakého ruského CS:GO týmu. Já byl zásadně proti tomuto stylu, ale byl jsem ostatními přehlasován, takže pokud vše klapne, tak by měl být i bootcamp.“

Jak se ti líbil Major? Odkoukal jsi něco od zúčastněných týmů?

„Major byl super, až na ten čas, samozřejmě. Určitě odkoukáš určité draft patterny a taktiky, ale jelikož teď vyšel patch, tak se hodně věcí změní. Spíš bylo dobré vidět SEA a SA Dotu, která překvapila dost účastníků, takže doufám že jim to vydrží až do TI, jelikož každé takové překvapení na turnaji je super a jen to vše zlepší. A samozřejmě nikomu neunikla carry Io, která měla 100% winrate.“

Který z hráčů eSuby se nejrychleji naštve?

„Na 100 % nemůžu říct (ještě zjistíme). Co jsem slyšel, tak při posledním grandfinále po PA hře si musel Digi zapojit jiná sluchátka, vyměnit monitor a hodit do sebe 4 Redbully, takže to bude asi on.“

Díky za rozhovor!