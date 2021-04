SOUHRN: 2. kolo Sazka eLEAGUE: Lutea si připsala dvě výhry, Dogs bez bodu

2. KOLO DOTA 2 | Minulostí je již i druhé kolo Sazka eLEAGUE v Dota 2. Lutea napodobila Hippomaniacs z předchozího týdne a rovněž si připsala body za dvě výhry. Brute s Young si připsali po jedné výhře a bez bodů tak skončili GO GAME Dogs.

Young - Lutea 0:1

Zápas, u kterého zcela jednoznačně rozhodoval zejména pick. Mavox na Meduse totiž jasně dominoval od první do poslední chvíle a tým Young na něj nezvládl najít žádný recept. Arin na Urse měl sice skvělou farmu, proti rozjeté Lutee mu to však nestačilo.

Brute - Young 0:1

Co se nepovedlo v prvním zápase, to hráči z týmu Young napravili ve druhém. Ač to při pohledu na killy nevypadá, Young své soupeře zcela přehráli a donutili je takřka celou dobu jen bránit.

GO GAME Dogs - Lutea 0:1

Lutea je při chuti. Po výhře nad týmem Young si připsala další skalp, tentokráte nad GO GAME Dogs. Soupeři v utkání chyběl hlavně damage, který nedokázal zajistit ani Lifestealer a Zeuse si bez větších potíží dokázali ohlídat.

GO GAME Dogs - Brute 0:1

Brute měli šťastnou ruku při volbě Axeho, kolem kterého si tvořil potřebný prostor. Ač GO GAME Dogs tahali za kratší nitku, dlouho úspěšně odolávali, byli však celkem brzy vysláni na high ground, kde mohli jen bránit. Gyrocopter tak nezvládl nafarmit potřebné itemy a v týmových fightech toho tak moc neudělal.