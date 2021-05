TIPY 6. kola Dota 2: eSuba se pokusí napravit špatnou formu, Lutea si připíše jednu výhru

Lutea - eSuba (14:00)

Tip na vítěze: eSuba

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ač se eSubě v jarním splitu zatím příliš nedaří a po pěti zápasech má jenom šest bodů za dvě výhry, už několikrát ukázala, že když jde do tuhého, umí zabrat. Ač sázková kancelář věří více Lutee, je to právě eSuba, která by mohla zmobilizovat síly a ukázat, co v ní je. Jestli nezabere teď, bude první místo obhajovat těžce.

eSuba - BRUTE (15:15)

Tip na vítěze: eSuba

Proti BRUTE by měla mít eSuba o něco snadnější pozici, protože ani jemu se letos zatím vůbec nedaří. Ze čtyř zápasů vyhrál jen jedinej a pokud čeká, že bude mít proti eSubě lehkou práci, může tvrdě narazit.

Lidovej Gaming - Lutea (16:30)

Tip na vítěze: Lutea

Lutea je v letošním roce pořádně rozjetá a ze šesti zápasů má již čtyři výhry. Další skalp, který by si ráda připsala, je právě Lidovej Gaming. Podaří se jim připsat další cennou výhru a přiblížit se postupu do play off?

BRUTE - Lidovej Gaming (17:45)

Tip na vítěze: BRUTE

Utkání mezi BRUTE a Lidovým Gamingem by mohlo být velmi vyrovnané, což ostatně napovídá již tabulka. Oba mají shodně po jedné výhře a třech porážkách a spolu se utkají o další body. Vyhrát však může jen jeden a v tomto případě by měli být úspěšnější hráči BRUTE.

