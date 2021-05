Filminy z eSuby: Naše příprava probíhá zatím individuálně, před play off pojedeme na bootcamp

Jaký pro tebe byl přechod z Rozbíječů do eSuby?

„Jako nic neobvyklého, s borci z Rozbíječů jsem stále dobrej kamarád, akorát jsem přešel do týmu, který podle mého názorů má větší budoucnost. Jinak žádné hroty mezi námi.“ (směje se)

Jak se na jednotlivé zápasy připravujete?

„Na Sazka eLEAGUE se všichni zatím připravujeme pouze individuálně na rankedech, skupinově jsme zatím netrénovali, jelikož na to není moc čas. Před play off pojedeme na bootcamp, kde bychom měli scrimovat a hrát party, takže uvidíme, zda se to stane skutečností.“

Kteří hrdinové jsou podle tebe aktuálně nejsilnější?

„Z mých zkušeností všechno může být v určitý moment silné, ale obecně bych řekl, že ze support pozice jsou nejsilnější hrdinové AA a Grimstroke, na midu bych neřekl asi nikoho, jelikož mi to přijde hodně vyvážené a záleží na hře, ve které se hrdina vyskytuje. Ovšem offlaner je jistý - Broodmother, jelikož ten hrdina je absolutně brainless a úplně mění styl hry. A na carry se mi poslední dobou hodně líbi Faceless Void poté, co mu buffli jeho druhé kouzlo.“

Poslední dobou hodně streamuješ. Plánuješ se tomu věnovat v budoucnu full-time?

„Stream beru jako možnost zábavy a sociálního kontatku, jelikož během korony se toho moc dělat nedalo. Samozřejmě by bylo super streamovat full-time a uživit se tím, ale jsem realista a tuhle cestu moc nevidím, i když mě streamování baví, pořád jsem jen malý streamer.“

Je v lize nějaký tým, který tě překvapil?

„Všichni si všimli že Youngové se od posledně zlepšili celkem značně. (směje se) Já jim vždycky věřil, že můžou být dobrý tým, ale chtělo to čas. Třeba teďka dosáhnou dobrého umístění, a ne jako minulé splity, kdy byli vždycky v horší polovině. Určitě mají na víc.“

Plánuješ se účastnit i turnajů na evropské scéně? Máš nějaký mezinárodní tým?

„Plánuji se účastnit různých kvalifikací na evropské turnaje a třeba něco i vyjde. Většinou si týden před turnajem najdu nějaký tým a chvilku spolu hrajeme, a když prohrajeme, tak se klasicky rozpadneme, takže to není úplně ideální. Momentálně si hledám kvalitnější tým, který by mohl obstát na silné evropské scéně.“

Kolik hodin týdně trénuješ a jak po tréninku relaxuješ?

„Těžko se řekne, kolik hodin týdně trénuji, jelikož hodně času, co mám Dotu zaplou, jsem buď afk nebo sleduju nějaký profesionální zápas a dělám při tom něco jiného. Ale řekl bych, že tam za týden nahraji 20-30 hodin čistého času. Většinou, když se naštvu u Doty, tak si pustím nějaký seriál, kterých je v dnešní době milion, takže je z čeho vybírat. (směje se) Nebo prostě odpočívám při poslouchání písniček, či jdu někam ven s partou.“

Co bys doporučil začínajícím hráčům Doty?

„Nevím, zda jsem pro tuto otázku vhodný kandidát. Obecně bych řekl, že se musíš hodně snažit porozumět základním mechanikám hry a hlavně sledovat hráče, kteří jsou lepší než ty, aby ses od nich něco naučil. Trpělivost je při Dotě asi jedna z nejdůležitějších vlastností, takže pokud ji daný člověk neoplývá, tak ať si raději jde hrát nějakou jinou hru, protože Dota není pro něj.“ (směje se)

Jaké máš cíle pro tento rok?

„Moje cíle ohledně Doty pro tento rok jsou prozatím jen hitnout 9k a udržet se mezi světovou špičkou. Další uvidíme časem, třeba se dostanu do profesionálního týmu.“

Díky za rozhovor!