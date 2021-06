Hippomaniacs a Young na vrcholu, Lidovej Gaming a GO GAME Dogs jdou do baráže

Jak bude probíhat play off Sazka eLEAGUE Dota 2? • sazkaeleague.cz

Sedm kol, 28 zápasů, šest postupujících. Sazka eLEAGUE Dota 2 zná svou top 6. Ale i dvojici, kterou o své místo v největší lize česko-slovenského esportu ještě budou muset zabojovat. Na jaké souboji se můžeme v play off těšit?

Vyřazovací fáze Sazka eLEAGUE Dota 2 se odehraje systémem double-elimination. Rozdělení na loser's a winner's bracket může využít první čtveřice. Ta totiž začíná play off v horní části pavouka. Dva týmy, které svůj první zápas ve winner's bracketu prohrají, padají do loser's bracketu, kde na ně bude čekat pátý a šestý celek základní části.

Je jisté, že do finále se podívá jeden z týmů z nejlepší čtyřky, Brute a Lutea se ve finále nepotkají.

Jak bude probíhat play off Sazka eLEAGUE Dota 2? • Foto sazkaeleague.cz

Hippomaniacs půjdou do play off jako jeden z největších favoritů. Nemůžeme však podceňovat ani eSubu či Young, další dva celice silné celky, které dokáží s Hippos odehrát vyrovnané zápasy.

Kdy se odehraje play off Dota 2?

SOBOTA 12. 6. (winners bracket a první zápasy LB) - začátek 10:00

NEDĚLE 13. 6. (semifinále a finále LB, grandfinále) - začátek 12:30, GRANDFINÁLE (BO5) 17:30

Do play off se nepodívají Lidovej Gaming a GO GAME Dogs, kteří se v baráži porvou s dvěma celky z kvalifikačního turnaje.