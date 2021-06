AS Monaco Gambit a Team SMG kompletují sestavy před kvalifikací na The International

AS Monaco utrpělo fatální ztrátu před WePlay Esports AniMajor, když hráči No[o]ne a SoNNeikO přestoupili do Natus Vincere. Následně tým už po druhé vypadl ve Wild Card round a o místo na The International 10 tak bude nyní bojovat až v regionální kvalifikaci.

Gambit posílí v rozhodující kvalifikaci support Albert „eine“ Garaev, ta proběhne v období 23.-26. června 2021. O jedno ze šesti zbývajících míst se Gambit utká s týmy jako Team Spirit nebo Natus Vincere.

Do týmu SMG přichází jako pátý hráč Kam “Moon” Boon Seng. Moon byl od 2. června neaktivním členem Fnatic a když se následně k Fnatic přidal Yang „Deth“ Wu Heng, dostal Moon možnost oficiálně hledat nové angažmá.

V SMG se událo mnoho změn, legendární kapitán týmu Mushi ukončil působení v SMG v květnu letošního roku. Jeho místo zaplnil Roger „Roddgeee“ Tan Boon, který v březnu dosáhl milníku 10 000 MMR. Kvalifikace regionu jihovýchodní asie startuje 30. června 2021.

Už brzy se dozvíme, jakých šest dalších týmů se probojuje přes regionální kvalifikace a postaví se po bok těch nejlepších na největší Dota 2 události roku, The International 10.

Zdroj: dotesports.com