Collector´s Cache s celkem šestnácti sety dorazila do Battle Passu

Do bitevního deníku k hernímu módu Nemestice dorazila truhla Collector´s Cache s celkem 16 sety od komunitních tvůrců.

Do letošního Battle Passu dorazila podle očekávání truhla Collector´s Cache se 13 obyčejnými sety a třemi speciálními, které můžete získat zdarma jako bonus. Nákup truhly je časově omezen, a to na 25 dní. Poté již nebude možné sety získat jinak, než jako dar. Výjimku tvoří pouze nejvzácnější set na Morphlinga, ten jediný se bude dát vystavit na komunitním tržišti.

Každá truhla stojí 2,49 $ (zhruba 60 Kč) a množství ke koupi není nijak omezeno. Pokud zakoupíte jednu, šest nebo třináct truhel, získáte bonus v podobě bodů deníku, celkem až 32 úrovní. Pokud by se vám set nelíbil nebo byste ho měli vícekrát, je zde možnost recyklace za 2 000 bodů deníku.

1 truhla - 2 000 bodů

8 truhel - 6 000 bodů

15 truhel - 24 000 bodů

Nemestice Battle Pass si pořidilo více než milion fanoušků. Ačkoli se toto číslo zdá velké, oproti minulým rokům je to spíše propadák. Loňský bitevní deník si totiž pořídilo o 700 tisíc hráčů více. Svou roli v tom hraje nespokojenost některých hráčů s tím, že část utracených peněz neputuje do prize poolu pro The International či nutnost pořizování Battle Passu a jeho úrovní pro získání Arcana setu na Spectre.